Alertă maximă la Galați: Fragmente de dronă rusească ridicate pentru distrugere controlată

"O echipă de specialişti ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii acţionează în teren pentru ridicarea elementelor de dronă căzute în dimineaţa zilei de 25 aprilie, într-o zonă locuită din municipiul Galaţi. Din primele cercetări, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă la bord. Conform procedurilor, pentru siguranţa cetăţenilor, zona este în curs de evacuare temporară. Echipele de specialişti vor prelua şi transporta fragmentele de dronă într-o zonă sigură, unde vor fi distruse în condiţii controlate, conform procedurilor legale. Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranţă. Cetăţenii sunt rugaţi să respecte recomandările autorităţilor şi să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituţionale", se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de Ministerul Apărării Naţionale (MApN).



Potrivit sursei citate, Ministerul Apărării Naţionale "condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse" şi subliniază că acestea reprezintă "o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre".



"Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO", mai menţionează comunicatul MApN. AGERPRES

Evacuare masivă în Galați: Peste 200 de oameni scoși din case după prăbușirea dronei rusești

Forţele de ordine au evacuat din zona locuită de la marginea municipiului Galaţi, unde s-a prăbuşit o dronă rusească având o posibilă încărcătură explozivă, 217 persoane, dintre care 11 cu probleme medicale sau greu transportabile care au fost preluate cu ambulanţele.



"În urma măsurilor dispuse pentru gestionarea incidentului din această dimineaţă, 217 persoane au fost evacuate în siguranţă din zona afectată. Activitatea s-a realizat atât prin autoevacuare, cât şi cu sprijinul forţelor de intervenţie, inclusiv Poliţie şi Jandarmerie. 11 persoane cu probleme medicale sau greu transportabile au fost preluate cu ambulanţe SMURD tip B, autospeciale pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM), precum şi cu ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă", a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU)-



Toate persoanele au fost transportate în siguranţă în afara zonei de risc, iar cele peste 110 locuinţe au rămas în supravegherea forţelor de ordine.



Intervenţia este în desfăşurare, iar specialiştii continuă verificările pentru eliminarea oricărui pericol, mai menţionează sursa citată.



IGSU a anunţat, anterior, că evacuarea temporară are rolul de a facilita accesul autorităţilor abilitate, care vor evalua situaţia şi vor lua toate măsurile necesare pentru gestionarea incidentului în condiţii optime. Totodată, aceasta permite ridicarea aparatului prăbuşit fără a pune în dificultate intervenţia echipelor tehnice.



Ministerul Apărării Naţionale a informat anterior că, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, în zona Bariera Traian din municipiul Galaţi au fost semnalate fragmente de dronă căzute, care au afectat o anexă de gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără a fi înregistrate victime.



"Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN", se menţiona într-un comunicat MApN.



Circa 555 de consumatori casnici şi non-casnici de pe mai multe străzi din municipiul Galaţi au rămas fără gaze naturale, sâmbătă dimineaţă, alimentarea fiind oprită de operatorul Distrigaz Sud Reţele la cererea reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), în contextul intervenţiei la locul prăbuşirii dronei ruseşti.

Știre inițială: Evacuare de urgență într-o zonă locuită, după ce o dronă prăbușită ar putea avea o încărcătură explozivă. Autoritățile au intervenit rapid și au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de metri, pentru a proteja populația și a permite echipelor specializate să intervină în condiții de maximă securitate.

Autoritățile au instituit măsuri de urgență după incidentul din această dimineață, când o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în urma verificărilor efectuate la fața locului, specialiștii au constatat existența unei posibile încărcături explozive.

"Având în vedere incidentul din această dimineață, în urma căruia o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită și dat fiind faptul ca după verificările efectuate de către specialiștii aflați la fața locului, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autoritățile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200m.

Drona va fi preluată și transportată într-o zonă sigură, unde va fi distrusă în condiții controlate, conform procedurilor legale. Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță".

Autoritățile subliniază că această măsură are un caracter preventiv și fac apel la cetățeni să rămână calmi, să respecte indicațiile primite și să se informeze doar din surse oficiale.