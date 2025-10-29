Expert în comunicare strategică, despre anunțul privind redimensionarea trupelor SUA

Dan Luca, expert în comunicare strategică și politici europene, stabilit de aproape 20 de ani la Bruxelles, consideră că decizia anunțată de oficialii americani potrivit anunțului de joi al Ministerului Apărării Naționale, trebuie analizată în contextul recent al consolidării capacităților de apărare ale Uniunii Europene.

„Această decizie nu surprinde, însă trebuie analizată în contextul mai larg al autonomiei strategice europene și al consolidării capacităților de apărare ale Uniunii Europene. De-a lungul timpului, Uniunea a adoptat o abordare complexă în domeniul apărării, echilibrând cooperarea cu NATO cu dezvoltarea unor capacități proprii, iar astăzi direcția strategică devine tot mai clară”, a declarat Dan Luca, pentru Mediafax.

Potrivit expertului în comunicare strategică și politici europene, în acest context, decizia recentă a Comisiei Europene de a aloca României suma de 16,68 miliarde de euro prin intermediul instrumentului financiar Acțiunea pentru securitatea Europei (SAFE) este cu atât mai relevantă, fiind a doua cea mai mare finanțare acordată unui stat membru, după Polonia.

„Această alocare reprezintă o oportunitate strategică pentru România, care poate deveni un actor regional semnificativ dacă reușește să atragă investiții și să își definească clar rolul în economia europeană. În lumina contextului actual de securitate, este esențial ca dezvoltarea industriei naționale de apărare — de la fabrici de muniție și drone, până la tehnologii militare avansate — să fie tratată ca o prioritate națională, consolidând astfel atât autonomia strategică a României, cât și contribuția sa la securitatea Europei”, a conchis Dan Luca.

Ministerul Apărării Naționale transmis joi că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

(sursa: Mediafax)