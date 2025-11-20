Americanii ne oferă explicații în privința Lukoil: licența permite operațiuni până la 13 decembrie

Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a explicat, pe propriul portal, ce activități autorizează Licența Generală OFAC 131 acordată Lukoil International GmbH.

„GL 131 nu autorizează tranzacții pentru a efectua vânzarea, cedarea sau transferul efectiv al oricărei entități sau active LIG. Orice contract încheiat în temeiul GL 131 trebuie să fie condiționat în mod expres de primirea unei autorizații separate din partea OFAC. Scopul sancțiunilor OFAC împotriva Rusiei este de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului. Ca atare, Trezoreria ar evalua orice vânzare propusă a LIG pe baza factorilor care susțin obiectivele de securitate națională și de politică externă ale SUA, cum ar fi dacă tranzacția: rupe complet legăturile cu Lukoil; blochează fondurile datorate către Lukoil până la ridicarea sancțiunilor; și nu oferă un câștig neașteptat pentru Lukoil”, au transmis americanii.

Biroul pentru Controlul Activelor Străine a mai spus până când este valabilă licența.

„GL 131 autorizează, de asemenea, până la 13 decembrie 2025, tranzacțiile obișnuite și necesare pentru menținerea sau încetarea operațiunilor, contractelor sau altor acorduri ale entităților LIG. Aceasta include tranzacțiile care sunt necesare pentru executarea acordurilor preexistente, cu condiția ca aceste tranzacții să fie în concordanță cu practicile stabilite anterior și să sprijine proiecte sau operațiuni preexistente. Astfel de activități ar putea include, de asemenea, plăți către angajați, furnizori, proprietari, creditori și parteneri; conservarea și întreținerea proprietăților corporale preexistente; sau activități asociate cu menținerea investițiilor de capital preexistente. Cu toate acestea, orice plată efectuată, direct sau indirect, către entități LIG sau orice altă persoană blocată trebuie efectuată într-un cont blocat (...) cu excepția cazului în care este autorizată separat de OFAC”, a adăugat biroul american.

Compania petrolieră rusă Lukoil a anunțat, săptămâna trecută, că se află în negocieri cu potențiali cumpărători ai activelor sale din străinătate, în urma eșecului acordului cu grupul elvețian Gunvor.

Într-un comunicat emis vineri, gigantul petrolier din Rusia a anunțat că este în negocieri cu potenţiali cumpărători pentru activele sale internaţionale.

Discuțiile au avut loc după ce Lukoil a ajunsla un acord cu grupul elvețian Gunvor, însă acesta și-a retras oferta câteva zile mai târziu după ce Washingtonul a numit compania „păpușa Kremlinului” și a blocat tranzacția.

„Acordul specific va fi anunțat după ce se vor ajunge la acordurile finale și se vor obține aprobările necesare din partea autorităților de reglementare”, a anunțat compania Lukoil, potrivit Reuters.

„Compania își propune să asigure funcționarea neîntreruptă a activelor în timpul vânzării și transferului acestora către noii proprietari. Astfel se vor evita riscurile de întrerupere a activității și a aprovizionării cu resurse energetice a țărilor în care este prezentă și se vor salva locurile de muncă”, a adăugat compania.

În luna octombrie, Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA a anunțat noi sancțiuni împotriva celor mai mari producători de petrol din Rusia, Lukoil și Rosneft, sporind presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. OFAC a emis, de asemenea, o licență generală care le-a acordat companiilor termen pentru a finaliza tranzacțiile comerciale cu Lukoil, inclusiv orice achiziții de active internaționale ale companiei petroliere cu sediul la Moscova.

Discuțiile vizează și activele companiei din România. Premierul Ilie Bolojan a declarat că implementarea sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra Lukoil ar putea complica activitatea companiei în România și a declarat: „dacă nu se găsește o soluție comercială, operarea Lukoil în România va fi foarte greu de făcut”.

Premierul a subliniat că, deși rafinăria Lukoil din România este momentan oprită și ponderea sa nu este de natură să creeze probleme majore, perturbările indirecte pot afecta anumite piețe din regiune: „Rafinăria, să spunem, care este a Lukoil în România, în momentul de față, este oprită, deci nu lucrează. Iar ponderea Lukoil este importantă, dar nu de natură a crea niște probleme majore. Oricum, aceste perturbații, într-o formă sau alta directă sau indirectă, perturbă anumite piețe din regiune. Sunt alte țări, cum este Bulgaria, în care ponderea Lukoil este mult mai mare, inclusiv în zona Republicii în Moldova”, a declarat recent șeful Guvernului.

(sursa: Mediafax)