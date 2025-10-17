Explozia din București: Rogobete: Pacienții cu arsuri grave ar putea fi transferați în Europa

„În momentul de față avem trei pacienți la Floreasca, cu vârste între 56 și 86 de ani, cu politraumatisme severe, doi pacienți la Bagdasar, din care un pacient în vârstă de 78 de ani, cu arsură severă, aflat în manevre de echilibrare hemodinamică, șase pacienți la Universitar, dintre care un pacient cu arsură severă, intubat și ventilat mecanic, doi copii la Grigore Alexandrescu, în vârstă de 15 și 17 ani, trei victime decedate și un pacient care a refuzat internarea la Spitalul Bagdasar din București", a declarat Rogobete la Digi24.

Ministrul a precizat că la nivelul tuturor spitalelor incluse în planul alb de urgență există un disponibil de 34 de locuri la ATI cu ventilator și cu echipamentele medicale necesare.

Rogobete a explicat că a fost constituită imediat o celulă de criză pentru a coordona comunicarea în timp real cu toate unitățile sanitare care funcționează în regim de urgență - Spitalul Universitar, Spitalul Floreasca, Spitalul Militar, Bagdasar și Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu - precum și cu Departamentul pentru Situații de Urgență și cu secretarul de stat Raed Arafat.

Întrebat câți pacienți sunt în stare gravă, ministrul Sănătății a spis că „pentru pacienții cu arsuri, după ce starea lor se va echilibra și vom avea o imagine clinică de ansamblu, dacă statusul clinic, dacă starea medicală o va permite, vom solicita transferul în spitalele de arsuri grave din Europa”.

Rogobete a precizat că un tablou complet al stării victimelor va fi disponibil probabil într-o oră sau două, după ce la nivelul spitalelor se va termina evaluarea medicală și clinică a tuturor pacienților.

(sursa: Mediafax)