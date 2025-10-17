UPDATE Explozie într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Oct 2025   •   09:44
Sursa foto: Hepta

O explozie a avut loc vineri dimineața într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Mai multe apartamente au fost afectate, iar pompierii caută eventuale victime.

UPDATE:

ISU București-Ilfov anunță că explozia s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6.

Din informațiile primite, 11 persoane ar fi afectate, transmite IGSU.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat producerea unei explozii neurmată de incendiu într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Din primele informații, s-a produs o explozie într-un bloc cu opt etaje pe Calea Rahovei.

Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5.

S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

De asemenea, a fost activat planul roșu de intervenție.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

