Explozie devastatoare la o casă din Dej: O persoană a dispărut sub dărâmături

de Redacția Jurnalul    |    01 Noi 2025   •   20:16
O explozie puternică, urmată de incendiu, s-a produs sâmbătă la o casă de pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej. O persoană este dată dispărută, iar pompierii desfășoară o misiune de căutare-salvare.

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin sâmbătă la o locuință de pe strada Mihai Viteazu, unde s-a produs o explozie urmată de incendiu.

Potrivit primelor informații, o persoană nu ar fi reușit să iasă la timp din casă, iar echipele de intervenție încearcă să o găsească.

La fața locului acționează trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic.

Conform evaluărilor preliminare, casa a suferit pagube semnificative.

Cauza exactă a exploziei nu este, deocamdată, cunoscută.

(sursa: Mediafax)

