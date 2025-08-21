Ministrul Economiei, dezvăluiri ȘOCANTE: Explozia de la Cugir, anunțată de vecini la 112. Vă dați seama ce pază există?

El afirmă că explozia a 150.000 de cartușe la Cugir a fost anunțată de un vecin. Iar la Făgăraș e groapă de gunoi pe platforma fabricii de pulberi.

În cazul exploziei de muniție de la Cugir, este o anchetă penală în curs, spune Radu Miruță, joi seara, la Antena 3 CNN.

„Cât timp sunt ministru, nu voi accepta ca într-o fabrică de armament să izbucnească o explozie și despre asta să se afle sunând un vecin. Asta este situația de la uzina mecanică Cugir. La 112 a anunțat această explozie, din ce mi s-a spus la fața locului, un vecin. Cei de la 112 nici nu credeau, credeau că e o glumă. Acolo paza nu este militară. Acolo eu am observat niște vulnerabilități în ceea ce privește modul în care se făcea paza”, dezvăluie minsitrul Economiei.

Întrebat dacă exista pază, Radu Miruță a spus că exista doar planul de pază.

„Nu am acces. Dați-vă seama ce pază există cât timp au explodat 150.000 de cartușe și a aflat instituția statului din informația unui vecin. Nu am acces la această etapă a anchetei. E o anchetă penală, nu e o anchetă ministerială, administrativă pe care o fac eu, Corpul de Control, direcțiile din Minister. O face Parchetul. În această etapă procedurală informațiile nu sunt aduse la cunoștință nici mie, nici altcuiva. Doar procurorul are acces la ele. Aștept să văd varianta finală. Aș fi vrut să o văd mai repede. Înțeleg că se fac expertize, se fac analize chimice. Pot să înțeleg că sunt niște etape tehnice”, a spus Miruță.

Acesta afirmă că nu va tăcea până când instituțiile responsabile nu vor aduce pe masă o chestiune coerentă de la un capăt la celălalt cu privire la ce s-a întâmplat.

Totodată, Miruță dezvășuie și o altă problemă gravă în privința industriei de armament a României, la fabrica de pulberi de la Făgăraș.

„Dacă la uzina mecanică de la Cugir au explodat 150.000 de gloanțe și am aflat de la un vecin, dacă la fabrica de pulberi de la Făgăraș, în mijlocul platformei este o groapă de gunoi care adesea ia foc, cam ce așteptăm în țara asta?”, săune Radu Miruță.

Practic, la uzina de la Făgăraș, groapa de gunoi este în platformă, se intră pe poarta fabricii, pentru că autoritățile publice locale au o parcelă mică în mijlocul parcelei mari unde este fabrica, potrivit lui Radu Miruță. Acesta mai spune că groapa de gunoi e neconformă.

Întrebat dacă fabrica de pulberi nu este un obiectiv de securitate, un obiectiv strategic, Miruță spune că este „evident că este” și de asta este revoltat.

„Adesea, groapa aceea de gunoi mai ia și foc. Este inimaginabil punctul atât de jos în care s-a dus gestionarea industriei de armament din România. Inimaginabil”, afirmă Miruță.

Acesta a mai spus că a făcut o adresă și către Ministrul Apărării și către Ministrul de Interne în care a cerut pază militară.

„Sunt obiective strategice ale acestei țări. România cheltuiește bani pentru a întreține industria de armament chiar și atunci când nu produce suficient. Sunt acei bani de nucleu pe care statul român îi plătește atunci când nu sunt suficiente comenzi, când nu sunt suficienți bani. Nu poți să plătești niște bani pentru a întreține o industrie care e strategică, dar să nu vrei să plătești niște bani pentru o pază serioasă. Pentru că în Europa este o fereastră de oportunitate de a produce în toată Europa și a vinde mult mai multă muniție și mult mai multe dispozitive militare. România acum are ocazia, cu aceste fabrici, așa cum sunt ele, fără investiții de 30 de ani, să se dezmorțească un pic. Inclusiv cu banii aceia din SEIF. Sunt niște condiții în care trebuie să meargă două țări partenere, nu poate doar una. (...) Nu avem tehnologie peste tot, așa cum s-ar fi dorit, pentru că nu a fost nici o investiție de 30 de ani, însă avem alte atuu-ri. Avem poziție geografică, avem depozite, avem platforme care au buncăre, care au poligoane. Poate să vină orice firmă mare cu o geantă de bani, lucrurile astea nu le pot obține imediat. Și atunci, datoria mea este să trag lângă aceste avantaje ale industriei de armament din România, alții care vin cu tehnologie, cu transfer de tehnologie. Aduci pe unul tehnologizat lângă tine, îl obligi să lucrați împreună și îl dezmorțești și pe al tău. Aici suntem, astea sunt mișcările prin care putem să dezmorțim economia”, mai spune ministrul Radu Miruță.

