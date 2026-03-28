Jurnalul.ro Ştiri Observator Explozie violentă într-un bloc din Caracal. Mai multe apartamente sunt afectate. O victimă a ajuns la spital

Explozie violentă într-un bloc din Caracal. Mai multe apartamente sunt afectate. O victimă a ajuns la spital

de Redacția Jurnalul    |    28 Mar 2026   •   19:08
Explozie violentă într-un bloc din Caracal. Mai multe apartamente sunt afectate. O victimă a ajuns la spital
Sursa foto: Ilustratie Jurnalul/ zeci de ppersoane au fost evacuate

O explozie s-a produs sâmbătă într-un bloc din Caracal. Cel puțin patru apartamente sunt afectate, anunță echipele de intervenție. În misiune au fost trimise echipe numeroase și zeci de persoane au fost evacuate.

Potrivit ISU Olt, explozia s-a produs într-un apartament de la etajul 1 al unui bloc din Caracal. Explozia deosebit de puternică a făcut pagube numeroase, dar nu a fost urmată de un incendiu.

Proprietara apartamentului în care s-a produs explozia are arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corporală și a fost transportată la Spitalul Caracal, anunță ISU. Din blocul cu patru etaje au fost evacuate 25 de persoane.

ISU mai transmite că la fața locului intervin echipaje din cadrul Detașamentului Caracal și Detașamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, o autospecială pentru intervenție CBRN (chimică, biologică, radiologică, nucleară), o autospecială pentru primă intervenție și un microbuz de intervenție.

De asemenea, în misiune au fost trimise două echipaje ale SAJ.

(sursa: Mediafax)

