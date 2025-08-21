FACIAS cere demiterea polițiștilor locali din Pașcani pentru folosirea disproporționată a forței asupra bătrânului cardiac

Incidentul s-a produs după ce bărbatul ar fi refuzat să se legitimeze, în urma consumului unei beri. Martorii susțin că acesta nu a fost agresiv, însă polițiștii l-au tras cu forța, l-au doborât la pământ, iar unul dintre agenți i-a apăsat capul cu genunchiul înainte de a-l încătușa. Bătrânului i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția Ambulanței. Până la sosirea medicilor, a fost ținut la pământ, pe trotuar, cu cătușele la mâini. Ulterior a fost transportat la spital.

FACIAS atrage atenția că cei doi polițiști au încălcat prevederile art. 20 lit. f) din Legea poliției locale nr. 155/2010, care stabilește că forța trebuie folosită proporțional cu situația de fapt. Din relatările martorilor și imaginile apărute în spațiul public, este evident că victima nu a fost agresivă, ceea ce face intervenția disproporționată și abuzivă.

FACIAS subliniază că faptele celor doi polițiști afectează grav nu doar încrederea pe care cetățenii trebuie să o aibă în forțele de ordine, ci și imaginea Poliției Române.

FACIAS va monitoriza îndeaproape modul în care autoritățile gestionează acest caz și modul în care cei vinovați sunt trași la răspundere.