FACIAS cere Parchetului General demararea anchetei pentru uciderea din culpă de către medicul de la Spitalul Sinaia și celelalte persoane responsabile de decesul pacientei Georgiana Secăreanu

Demersul vine în continuarea acțiunilor inițiate de FACIAS, după decesul tragic al Claudiei Georgiana Secăreanu, o tânără de 34 de ani, care și-a pierdut viața în urma unei infecții generalizate apărute după o intervenție chirurgicală de colecistectomie.

Deși a fost supusă unei proceduri laparoscopice, considerată minim-invazivă, Claudia Georgiana Secăreanu a rămas internată timp de 16 zile în Spitalul Orășenesc Sinaia. Apoi, a fost externată de către medicul Severius Bărbuță în ciuda durerilor persistente și având încă un tub de dren atașat.

Conduita medicului chirurg ulterioară externării ridică grave semne de întrebare. Medicul a amânat decizia transferului la o unitate medicală superioară, deși starea pacientei se degrada vizibil, iar spitalul din Sinaia nu dispunea de capacitatea de a efectua investigațiile necesare pentru a identifica sursa complicațiilor.

În documentul înaintat procurorilor, FACIAS arată lanțul de erori medicale și decizii terapeutice care au culminat cu transferul tardiv al pacientei la Spitalul Fundeni din București, unde a ajuns într-o stare extrem de gravă. Gravitatea situației este confirmată de constatările medicilor din capitală, care au constatat că „70% din ficat era o pungă cu puroi”, o dovadă clară a unei infecții severe care putea fi gestionată diferit dacă s-ar fi acționat la timp și conform protocoalelor medicale.

Reprezentanții spitalului au încercat în mod nejustificat să acopere culpa personalului medical și să transfere responsabilitatea asupra victimei, invocând afecțiuni preexistente pe care pacienta nu le-ar fi declarat. Accesarea istoricului medical al pacientei era o obligație profesională minimă și o procedură simplă, realizabilă printr-o interogare a bazei de date medicale.

FACIAS solicită Parchetului General preluarea și instrumentarea directă a acestui caz, deoarece există riscul ca o anchetă locală să fie mușamalizată. FACIAS consideră că interesul public major în acest caz, complexitatea cauzei și nevoia de a garanta o anchetă efectivă și imparțială impun o investigație la cel mai înalt nivel.

FACIAS a solicitat Ministerului Sănătății trimiterea de urgență a Corpului de Control la Spitalul Orășenesc Sinaia și declanșarea unei anchete riguroase privind acest caz grav de malpraxis, pentru a stabili toate circumstanțele care au condus la acest deces care ar fi putut fi prevenit.