FADERE cere clarificări de la MApN privind mobilizarea românilor din diaspora: „Statul trebuie să comunice clar și responsabil”

După scandalul privind chemarea românilor la unitățile militare pentru exerciții, Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) solicită Ministerului Apărării Naționale să explice public procedura aplicabilă în cazul mobilizării cetățenilor stabiliți în străinătate. Organizația atrage atenția că milioane de români din diaspora riscă să nu fie informați la timp în caz de mobilizare.

Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) a transmis o solicitare oficială către Ministerul Apărării Naționale (MApN), cerând clarificarea modului în care vor fi mobilizați cetățenii români care locuiesc permanent în afara țării.

Potrivit federației, aproximativ cinci milioane de români trăiesc în diaspora, însă au în continuare domiciliul legal în România. În multe cazuri, instituțiile statului nu dispun de date actualizate privind adresele reale ale acestor persoane, ceea ce ar putea genera confuzii majore în cazul trimiterii ordinelor de mobilizare.

FADERE avertizează: românii din străinătate pot rămâne neanunțați

Organizația avertizează că, în lipsa unei comunicări clare din partea statului, ordinele de mobilizare ar putea fi expediate la vechile adrese din țară, fără ca destinatarii să le primească efectiv. Această situație ar putea conduce la neînțelegeri grave și chiar la posibile sancțiuni nedrepte pentru cei care nu au fost informați în mod corespunzător.

Daniel Țecu: „Avem nevoie de un stat transparent și responsabil”

Președintele FADERE, Daniel Țecu, a cerut MApN să facă publice procedurile aplicabile românilor din diaspora, subliniind importanța unei comunicări deschise:

„Cerem Ministerului Apărării Naționale să fie clar și transparent în privința modului în care se vor gestiona aceste situații. Românii din străinătate trebuie să știe exact ce au de făcut în caz de mobilizare. Statul român trebuie să transmită mesaje clare și responsabile, care să întărească încrederea în instituțiile sale”, a declarat acesta.

Țecu a adăugat că, în contextul tensiunilor de la granițele României, comunicarea oficială trebuie să fie „serioasă, coerentă și responsabilă”, pentru a evita panica și lipsa de încredere în autorități.

Solicitarea FADERE vine după controversele generate în România de chemarea unor cetățeni la unitățile militare pentru exerciții de mobilizare, evenimente care au stârnit confuzie și temeri legate de o posibilă pregătire pentru conflict militar.