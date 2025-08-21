”Faraonul” Nicușor Dan, la Roșia Montană: cine este antreprenorul Tică Darie, vizitat de președintele României

Aflat într-o vizită privată de câteva zile la Roșia Montană împreună cu familia, președintele Nicușor Dan nu a ezitat să laude localitatea, despre care a declarat că are un potențial turistic uriaș și ar trebui transformată într-o atracție pentru milioane de vizitatori.

Șeful statului a vizitat gospodării și mici afaceri din zonă, a gustat produse tradiționale și a primit daruri simbolice din partea localnicilor, „Am mâncat compoturi, slănină, șorici, lapte muls direct de la vacă. Toate mi-au adus aminte de copilărie”, a spus Nicușor Dan, subliniind ospitalitatea comunității locale.

Cu această ocazie șeful statului a subliniat și potențialul turistic al zonei, declarând că Roșia Montană trebuie să devină un reper internațional.

„Pentru Roșia Montană și pentru celelalte situri UNESCO din România trebuie să avem programe speciale, în parteneriat cu mediul privat. E un sit unic în lume și trebuie să atragă nu 20.000, ci 2 milioane de turiști”, a spus șeful statului.

Vizita la Bistro Roșia Montană

Printre locurile vizitate se șeful statului a fost și Bistro Roșia Montană, deținut de Tică Darie, unul din cele mai active personaje din Roşia Montană după cum scria G4Media într-un reportaj din 2021 sau Europa Liberă în 2022.

„Mulțumim domnului Președinte al României, Nicușor Dan, pentru vizita sa la Bistro Roșia Montană! Suntem onorați și bucuroși de prezența dumneavoastră în inima Munților Apuseni. Credem că această vizită istorică reprezintă un semnal puternic de susținere pentru comunitatea locală și pentru întregul potențial turistic și cultural al Roșiei Montane. Sperăm ca exemplul dumneavoastră să inspire cât mai mulți români și străini să descopere frumusețea, istoria și rezistența acestei zone. Ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a transforma Roșia Montană într-un model de dezvoltare durabilă și prosperitate”, a scris Tică Darie, miercuri, când președintele Nicușor Dan i-a trecut, a doua oară pragul restaurantului pe care în deține în centrul localității.

Este vorba de Bistro Roșia Montană, deschis în primăvara acestui an, după ani de renovări și investiții în clădirea monument istoric, construită în 1867, și în care funcționa, în 1888, prima prăvălie din zonă, după cum povestea recent pentru publicația de profil lovedeco.

„O zi de neuitat la Roșia Montană! Am avut privilegiul de a-l însoți și ghida pe președintele României, Nicușor Dan, prin inima acestui sit istoric. Am vizitat locurile esențiale și am discutat despre importanța patrimoniului, provocările actuale și potențialul uriaș al zonei. Mă bucur că am putut contribui la o mai bună înțelegere a situației de aici. Sper ca vizita sa să contribuie la eforturile de protejare și punere în valoare a Roșiei Montane pentru generațiile viitoare. Mulțumesc pentru această oportunitate!”, scria și luni Tică Darie, de la același Bistro Roșia Montană.

Nu e primul mesaj de pe pagina sa de Facebook în care îl etichetează șeful statului. Pe 19 mai, Tică Darie îl felicita public pe Nicușor Dan pentru rezultatul la alegerile prezidențiale.

„A câștigat faraonul. Felicitări, Nicușor! Hai, România!”, posta tânărul din Roșia Montană, atașând o forografie cu actualul președinte din 2015, în care erau alături la Gaa Cariere „Oameni care ne inspiră”

Cum a devenit Tică Darie antreprenor în Roșia Montană

Pe profilul de Facebook, Tică Darie, originar din Suceava, se recomandă „creator digital”, fondator la „Visit Rosia Montana”, manager la „Made in Roșia Montană”, voluntar la „Cercetașii României – Roșia Montană”. El a absolvit Colegiul National „Stefan cel Mare” din Suceava, apoi a studiat design multimedia la Erhvervsakademi København, în Danemarca.

Pagina de internet a micii sale afaceri înfloritoare „Made in Roșia Montană” completează biorgrafia localnicului promovat de șeful statului.

Potrivit sursei citate, povestea Made in Roşia Montană a început la sfârșitul anului 2013, chiar înainte de sărbătoarea Crăciunului, când Tică Darie a primit cadou o pereche de șosete din lână, tricotate manual de către o localnică pasionată de acest meşteşug.

Poza cu şosetele a fost postată pe Facebook.

În două zile s-au adunat peste o sută de comenzi de șosete.

În două săptămâni Tică a adunat 20 de femei din sat și au început să tricoteze şosete din lână.

În decursul a trei luni, în jur de 300 de perechi de șosete tricotate manual şi-au găsit proprietarii în toată ţara.

Un an mai târziu, a luat fiinţă compania Made in Roşia Montană, iar magazinul onlina a fost lansat în ianuarie 2015

În acea vreme, o pereche de șosete de lână croșetate la Roșia Montană a ajuns la Dacian Cioloș, în perioada în care era premier (noiembrie 2015 – ianuarie 2017).

Fostul șef al Executivului a postat o fotografie în care purta șosetele, sporind notorietatea și vânzările micii afaceri, scria atunci Digi24.

Apoi, când Ambasada Suedie i-a oferit un fes, fostul prim ministru a reciprocitat gestul, trimițând cadou o pereche de șosete.

Potrivit site-ului oficial, fondatorul Tică Darie a pornit, în vara anului 2012 și 2013, cu bicicleta din Copenhaga către Rosia Montană pentru a atrage atenția asupra proiectului minier cu cianură propus care ar fi distrus Roșia Montană.

Nu a trecut mult până când, în toamna anului 2013 a luat hotărârea de a se stabili în Roşia Montană și de a se implica direct și activ în comunitate.

„Am creat Made in Roșia Montană din dorința de a ajuta comunitatea, de a aduce venituri suplimentare femeilor care continuă tradiția tricotatului”, spune Tică Darie pe site.

Acum Made in Rosia Montană este o companie specializată în moda de înaltă calitate, cu articole din lână merinos tricotate manual, pentru femei, bărbaţi şi copii, de la căciuli trendy și fulare tricotate manual, până la pulovere groase și călduroase.

Candidat la primărie

Tică Darie a candidat și pentru fotoliul de primar, de trei ori chiar, în 2016, 2020 și 2024, dar fără să aibă același succes ca în activitatea de antreprenor.

În 2016, a intrat în cursă sub sloganul „#AmCuCine” din partea USR, care era condus atunci de Nicușor Dan.

În august 2016, tânărul scria Guvernului României, condus de Dacian Cioloș, în care detalia provocările vieții de mic antreprenor, și propunea soluții. În acea scrisoare amintea că de 9 luni încearcă să obțină de la autoritățile locale un spațiu, contra cost, pentru Made in Roșia Montană în care să lucreze și să depoziteze marfa. „Totuși, pentru Made in Roșia Montană, nu s-a concretizat nimic până în prezent, chiar dacă sunt multe clădiri nefolosite și în paragină în administrarea Comunei Roșia Montană”, spunea el.

Încă din 2012, când se tăiau pensiile și salariile, era activ pe rețele sociale și chema oamenii la proteste

„Chemăm în stradă toţi cetăţenii preocupaţi de soarta lor, de demnitate, de corectitudine şi transparenţă politică, de un trai decent; toţi cei care şi-au pierdut încrederea în clasa politică şi care cred că vocea celor mulţi poate face diferenţa; toţi cei disponibilizaţi, cu salariile tăiate, cu pensiile tăiate, cu accesul la educaţie diminuat în numele unei crize economice care nu ne aparţine, în numele unei agende politice care nu este a noastră. Mai mult decât atât, facem un apel internaţional la cetăţenii tuturor ţărilor aflate într-o situaţie similară să vină la Bucureşti între 16 şi 18 octombrie şi îi salutăm, cu admiraţie, pe toţi cei care au protestat şi protestează la Madrid, Atena, Lisabona, Roma şi alte oraşe europene. O Europă unită există, dar este a unităţii cetăţenilor săi, în primul rând! Politicienii încearcă să ne facă să plătim pentru o criză provocată de ei şi de bănci. Dar noi refuzăm să plătim. Refuzăm agenda FMI, refuzăm vânzarea bunurilor comune, refuzăm să devenim o colonie. Pentru că putem!”, posta el, pe 5 octombrie 2012.

