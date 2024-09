Fechet, despre inundaţiile din Moldova: Va trebui să regândim modul în care ne pregătim pentru astfel de dezastre

"Mă aflu acum în comuna Corbu, în judeţul Galaţi, iar de aici voi merge în comuna Corod. Slavă Domnului că nu mai plouă. Asta înseamnă că apele se retrag şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu colegii de la "Apele Române", cu autorităţile publice locale, cu voluntarii şi cu oamenii afectaţi s-au apucat să scoată apa şi mâlul din case şi din curţi, scopul fiind acela de a ne asigura că toată lumea are unde să doarmă la momentul acesta, că oamenii au alimente şi apă potabilă şi că evaluăm foarte precis toate daunele pe care fiecare gospodărie le-a suferit. Deocamdată, nu există astfel de informaţii preliminare. Comisiile de evaluare ale primăriilor merg din casă în casă şi verifică exact care este paguba fiecărei gospodării", a sus Fechet.





Meteorologii au ridicat toate avertizările de ploi emise pentru zonele afectate de inundaţii





"Am depăşit momentul care ne-a dat ceva de furcă. Azi-noapte am mai avut precipitaţii însemnate în judeţul Galaţi şi în judeţul Vaslui, însă începând cu ora 10:00, astăzi dimineaţă, colegii de la ANM au dispus ridicarea tuturor codurilor, neavând nici Cod galben aici, în judeţul Galaţi, judeţul cel mai afectat. Noi trebuie să fim alături de oameni, nu avem niciun motiv să nu dăm ochii cu ei. Oamenii spun că astfel de ploi şi astfel de inundaţii nu au mai văzut vreodată şi am vorbit cu foarte mulţi oameni în vârstă. Mă asigur că toţi primarii sunt coordonaţi cu colegii de la "Apele Române" pentru a interveni acolo unde e cazul şi pentru a ne asigura că toate utilajele, toate echipamentele şi oamenii sunt pregătiţi să intervină. Există localităţi profund afectate unde au existat lucrări ample de regularizare sau de decolmatare, lucrări care însă nu au fost suficiente, având în vedere volumul precipitaţiilor nemaiîntâlnit", a afirmat ministrul Mediului.



În viziunea oficialului, modul în care autorităţile locale şi centrale se pregătesc pentru fenomene meteorologice şi hidrologice extreme trebuie regândit.



"Eu cred că trebuie să discutăm din ce în ce mai serios în viitor, respectiv despre faptul că incidenţa, frecvenţa, dar mai ales amploarea fenomenelor meteo extreme, indiferent dacă discutăm despre caniculă, despre secetă sau despre ploi abundente, va creşte în următorii ani. Va trebui să regândim întreg modul în care ne pregătim pentru astfel de dezastre, pentru că am constatat că şi acolo unde noi ne consideram pregătiţi, adică totul era făcut ca la carte, toate cursurile de apă erau pregătite pentru a prelua un volum de apă comparabil cu cel de la inundaţiile din 2013, se pare că şi în acele locuri, din nefericire, am avut un impact semnificativ al acestor precipitaţii", a menţionat demnitarul.



Saşe persoane şi-au pierdut viaţa în urma inundaţiilor din ultimele zile, iar sute de case au fost afectate de viituri în judeţele Galaţi şi Vaslui. AGERPRES