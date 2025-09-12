UPDATE O femeie care avea șase cuțite a încercat să intre în Parlament, la invitația AUR!

UPDATE

Femeia care a vrut să intre în Parlamentul României cu șase cuțite nu este membru al AUR, transmit, vineri, reprezentanții formațiunii politice. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor.

„Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise”, transmit reprezentanții AUR.

Potrivit AUR, acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor.

AUR arată că acum este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun.

O femeie de 35 de ani a fost depistată având șase cuțite când a încercat să intre în Parlament. Aceasta venise la invitația AUR, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Moldoveanca a fost dusă la audieri.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Femeia care a încercat să intr în Parlament având asupra ei șase cuțite este din Republica Moldova.

Aceasta urma să intre în Parlament la invitația AUR.

Moldoveanca a fost dusă la audieri.

(sursa: Mediafax)