Festin ca pe vremea Regelui Soare, la Palatul Brukenthal din Avrig

Evenimentul a fost, anul acesta, la a șaptea ediție, dar ultimele trei au fost găzduite de palatul de la Avrig, unde există rețete istorice inclusiv în meniul restaurantului intern, palatul fiind și parte a Rutei Cafenelelor Istorice europene - un proiect al Consiliului Europei. Anul acesta, la Avrig și-au etalat talentul creativ 46 de bucătari celebri care au venit din toate zonele țării și s-au întrecut în platouri ca pe vremea Regelui Soare, Ludovic al XIV-lea, la finalul săptămânii trecute.

„Revelionul Bucătarilor, în stil baroc” a devenit un brand local, la Palatul Brukenthal din Avrig - un edificiu emblematic pentru acest stil arhitectural, în Transilvania - palatul fiind copia celui din centrul Sibiului, ambele construcții fiind ridicate de baronul Samuel von Brukenthal, fost Guvernator al Transilvaniei.

Cei 46 de bucătari care au participat la evenimentul din acest an, la finalul săptămânii trecute, au reușit să pună în valoare tradițiile culinare din perioada de glorie a Europei medievale, unele rețete fiind combinate cu cele tradiționale românești, dar adaptate la specificul evenimentului.

„Tematica evenimentului este un proiect legat de istoria Regelui Soare Ludovic al XIV-lea. În perioada de glorie a acestuia sunt atestate mese festive cu piese mari, adică purcei întregi, platouri mari, ornate. Rețetele se găsesc în scrierile lui Francois Vatel (născut în anul 1625), bucătarul Regelui Soare”, a explicat, pentru Jurnalul, Chef Radu Zărnescu, organizator al evenimentului.

Un eveniment de reconstituire istorică

Există și un film artistic despre Vatel și Regele-Gastronom, („Vatel”, din anul 2000) cu celebrul actor Gérard Depardieu în rolul principal, iar filmul subliniază importanța gastronomiei în viața bucătarului care se sinucide după ce nu i-au ajuns la timp fructele de mare.

Ceea ce se întâmplă astăzi, în cadrul acestui eveniment de reconstituire istorică este unic în Europa, chiar dacă bucătarii nu pot reproduce cu exactitate rețetele din secolul al XVII-lea. „Nu le putem face exact ca atunci, fie pentru că nu mai sunt multe ingrediente din acea perioadă, fie pentru că nu sunt descrierile complete, dar noi le-am reprodus pe cât s-a putut - masă centrală, încărcată excesiv cu platouri, pe fiecare platou fiind o rețetă care nu s-a repetat. Aproape fiecare bucătar a venit cu două platouri, deci au fost 95 de produse unice pe platou. E un proiect dedicat istoriei gastronomiei și am ales o perioadă istorică mai importantă, cea a lui Ludovic al XIV-lea, pentru că am considerat că e cea mai indicată, de atunci existând stilul de masă festivă încărcată cu multe platouri”, a mai explicat Chef Radu Zărnescu.

La masa de anul acesta au fost prezentate și câteva preparate din perioada lui Napoleon, cum ar fi prepelițe sau bibilici umplute, crap cu foiță de aur, somon și știucă umplută, fructe de mare în vin alb, cu unt și suc de lămâie și multe alte delicatese istorice, dar foarte apreciate și de gurmanzii din zilele noastre.

Organizat de Ziua Culturii Naționale

Evenimentul este organizat în fiecare an de Historic Cafes Route (HCR), sub Înaltul Patronaj al Consiliului Europei, și de Asociația Euro Est Alternativ (ACEEA), - asociație profesională din România care reunește specialiști din regiunile istorice ale României, dar și membri din străinătate (Milano, Berna, Londra, Berlin, Barcelona etc.), pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale.

„Historic Cafes Route oferă vizitatorilor oportunitatea de a porni într-un itinerar tematic încântător, de a face un pas înapoi în timp, de a se bucura de luxul cafenelelor de aur, de a se familiariza cu rolul important pe care l-au jucat în trecut și de a continua să modeleze în prezent istoria culturală a Europei”, a explicat președintele acestei rute culturale a Consiliului Europei, Arnold Klingeis.

În cadrul evenimentului, Ruta Culturală a Cafenelelor Istorice din Europa a prezentat publicului și o reproducere a celebrului tablou „Terasa Cafenelei Noaptea”, realizată de Vincent Van Gogh în anul 1888. Pictorul avrigean Mircea Codrea a creat reproducerea pentru Palatul Brukenthal din Avrig.

Spectacolul culinar s-a încheiat cu alocuțiuni susținute de invitații de onoare, după care a urmat cina festivă, ca pe vremea lui Ludovic al XIV-lea sau a lui Napoleon. Dr. Iulia Drăguț, președintele ACEEA, a acordat distincții și diplome pentru cei mai buni bucătari, care, prin talentul și dăruirea lor pentru arta culinară, au excelat în domeniul culinar.

Rețetele regale, recuperate de maeștrii gastronomiei

În vederea respectării temei regalului gastronomic, aceea de a cuprinde elemente definitorii, istorice, ale bucătăriei românești, printre specialitățile serii s-au regăsit rața umplută, pateul de raci alifiat cu unt nesărat, batog de peşte afumat, trilogie de icre de știucă, păstrăv, păstrugă, unt negru cu ceapă verde, carpaccio de gulie, crispy de leuștean verde, lăstari de microplante, uleiuri aromatizate cu trufe și pătrunjel, busuioc și alte minunate arome, mousse de hribi și fulgi de praz, foie gras, quinelle de curcan, file de păstrăv și păstrăv somonat cu mousse de năut și emulsie de mazăre, consomme de fazan, ruladă de berbecuț cu momițe, dovleac copt, morcov roșu, sos de ceapă albă, și multe alte preparate speciale.

