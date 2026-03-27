x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Fico mulțumește României pentru militarii dislocați în Slovacia

de Redacția Jurnalul    |    27 Mar 2026   •   21:45
Sursa foto: Hepta/ Robert Fico salută prezența trupelor române pe teritoriul slovac

Premierul slovac, Robert Fico, a evidențiat, la București, rolul militarilor români în apărarea Slovaciei și a vorbit despre planuri comune în energie și reducerea importurilor din Rusia.

Discursul premierului Slovaciei, Robert Fico, aflat într-o vizită oficială la București, s-a axat pe extinderea colaborării bilaterale în domeniile apărării, energiei și culturii.

Fico a declarat că miniștrii Apărării din cele două țări au analizat posibilități de colaborare în cadrul programului SAFE, în care atât România, cât și Slovacia au alocat resurse financiare.

Premierul slovac a subliniat existența unui „potențial mare de cooperare” și a mulțumit României pentru prezența militară pe teritoriul Slovaciei.

„Vă mulțumesc pentru soldații care sunt staționați în Slovacia, antrenați în apărarea antiaeriană”, a afirmat acesta.

Un alt punct central al discuțiilor a fost cooperarea în domeniul energetic. Fico a evidențiat faptul că ambele țări utilizează energia nucleară, chiar dacă pe tehnologii diferite.

Slovacia, care folosește în prezent tehnologie de origine rusească, dezvoltă o nouă centrală bazată pe tehnologie canadiană, ceea ce ar putea deschide oportunități de schimb de expertiză cu România.

În ceea ce privește resursele energetice, premierul slovac a menționat interesul pentru proiecte din domeniul petrolului și gazelor, precum și obiectivul comun de a renunța la importurile de resurse energetice din Rusia până în 2027.

Fico a făcut referire și la dificultățile economice cu care se confruntă Europa, inclusiv prețurile ridicate la energie, competitivitatea scăzută și deficitele mari.

În acest context, el a subliniat importanța cooperării culturale, salutând semnarea unui acord între miniștrii Culturii din cele două țări, menit să intensifice schimburile în acest domeniu.

Premierul slovac a precizat că, pe lângă întâlnirea cu Ilie Bolojan, a avut discuții și cu președintele României, în cadrul cărora au fost abordate teme legate de NATO și Consiliul European.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: FICO militari slovacia planuri energie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri