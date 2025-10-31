FIDELIS 10: Dobânzi de până la 7,95%. Ministerul Finanțelor lansează noua ediție din noiembrie

Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea FIDELIS 10, noua ediție a programului de titluri de stat pentru populație, care se va desfășura între 7 și 14 noiembrie. Titlurile oferă dobânzi de până la 7,95% în lei și 6,30% în euro, iar veniturile obținute rămân neimpozabile.

Pot subscrie persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani, titlurile urmând să fie listate la Bursa de Valori București.

Pentru ediția din noiembrie, dobânzile sunt:

în lei: 6,95% (2 ani), 7,35% (4 ani), 7,70% (6 ani)

în euro: 3,90% (3 ani), 5% (5 ani), 6,30% (10 ani)

Tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, începând cu 1 iunie, oferă o dobândă de 7,95%, cu scadență la 2 ani, și un prag minim de subscriere redus la 500 de lei, până la un plafon de 100.000 de lei.

Ministerul subliniază că investitorii beneficiază de flexibilitate în administrarea portofoliului și de posibilitatea vânzării titlurilor înainte de maturitate, în funcție de prețul de piață.

Potrivit datelor instituției, cele nouă ediții FIDELIS derulate în 2025 au atras investiții totale de peste 18,3 miliarde de lei, prin aproape 190.000 de ordine de subscriere, dintre care aproape 30.000 provenite de la donatori-investitori.

„Reamintim că valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro”.

(sursa: Mediafax)