Fiul unui stomatolog s-a incendiat în cabinetul tatălui și a murit. Medicul a încercat să stingă focul cu mâinile goale

Potrivit informațiilor preliminare, acesta s-a stropit cu o substanță inflamabilă și și-a dat foc în interiorul cabinetului deținut de tatăl său, un medic stomatolog cunoscut.

Bărbatul a fost descoperit chiar de tatăl său, care a încercat să îl salveze cu mâinile goale, însă fără succes. În urma intervenției, medicul a suferit arsuri grave la nivelul mâinilor.

Ce se știe până acum despre caz

Incidentul s-ar fi petrecut după ce tânărul ar fi intrat pe ascuns în clinică, situată în aceeași clădire în care locuia împreună cu familia. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi petrecut ore întregi înainte de gestul fatal, timp în care ar fi scris un bilet de adio.

Criminaliștii au găsit mai multe mesaje adresate celor apropiați, însă fără o explicație clară a deciziei sale.

Surse apropiate anchetei indică faptul că tânărul s-ar fi confruntat cu un episod depresiv sever.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Deocamdată, nu există indicii privind implicarea altor persoane.

Specialiștii atrag atenția că gesturile extreme sunt, de cele mai multe ori, rezultatul unei suferințe psihice profunde. Depresia severă poate altera modul în care o persoană percepe realitatea și poate duce la pierderea speranței.

Astfel de gesturi indică o stare de disperare extremă, iar contextul personal al fiecărui caz este esențial pentru înțelegerea situației.

Psihologul Radu Leca subliniază pentru DC News că sinuciderea nu este un act de slăbiciune, ci consecința unei suferințe care depășește resursele persoanei.

Semnele care nu trebuie ignorate

Experții avertizează că există semnale de alarmă care pot indica o stare de vulnerabilitate:

retragerea socială

insomnii sau oboseală accentuată

pierderea interesului pentru activități obișnuite

iritabilitate sau schimbări de comportament

afirmații legate de lipsa sensului sau de inutilitate

Recunoașterea acestor semne și intervenția timpurie pot face diferența.

Astfel de tragedii lasă în urmă suferință profundă pentru familie și comunitate. Specialiștii subliniază importanța discuțiilor deschise despre sănătatea mintală și încurajarea persoanelor aflate în dificultate să ceară ajutor.

În situații de criză, apelarea serviciilor de urgență sau contactarea unui specialist poate salva vieți.

Cazul din București readuce în atenție impactul devastator al depresiei și necesitatea sprijinului psihologic. Sănătatea mintală trebuie tratată cu aceeași seriozitate ca cea fizică, iar cererea de ajutor reprezintă un pas esențial spre vindecare.