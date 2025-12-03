Ministrul Agriculturii spune că serele şi solariile nu vor fi impozitate

Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Buzău a organizat miercuri o întâlnire de lucru între fermierii din județ și ministrul Agriculturii. În cadrul evenimentului, au fost purtate discuții pe tema priorităților actuale din domeniul agricol, oportunitățile de finanțare și soluțiile pentru provocările cu care se confruntă sectorul. Fermierii au pus întrebări în legătură cu prevederile legislative în domeniul, una fiind legată de impozitarea serelor și solariilor.



'În momentul de față ne paște un lucru foarte greu, impozitarea serelor și solariilor. Avem nevoie de foarte mare ajutor', a precizat, în cadrul întâlnirii, legumicultorul Claudiu Breazu, din județul Buzău.



Ministrul Agriculturii a răspuns că o astfel de impozitare nu va exista, ca urmare a faptului că nu ar răspunde unor cerințe legale.



'Impozitarea serelor și solariilor în România nu se poate face pentru că în Codul Fiscal un solar în România pe persoană fizică nu se poate calcula constituțional. Această prevedere care a fost pusă de Ministerul de Finanțe va fi scoasă, este decizie unilaterală a coaliției. Elementele pentru a impozita și realiza o valoare impozabilă a unei clădiri înseamnă ca acea clădire să aibă pereți și acoperiș, solariile nu au. 70% din bazinul legumicol din România este pe certificat de producător. Tot ce înseamnă sere și solarii pe lângă persoane fizice vor fi scoase, s-a discutat, vor fi scoase, nici nu s-a aprobat acest pachet, este la Curtea Constituțională iar acest pachet va fi amendat pentru că trebuie date norme de aplicare, norme de aplicare care nu pot fi date pe certificat de producător și persoană juridică și va fi eliminat printr-o ordonanță acest subiect. Nu vom impozita sere și solarii atât timp cât vom fi la guvernare', a răspuns ministrul Agriculturii, Florin Barbu.



Totodată, fermierii au adus la cunoștința conducerii ministerului Agriculturii câteva dintre dificultățile cu care se confruntă, una dintre ele făcând referire la păsările care distrug primăvara culturile. În acest context, fermierul i-a solicitat ministrului Agriculturii să ia legătura cu Ministerul Mediului în vederea găsirii unei soluții.



'Colegii mei fermieri sunt aici, știu cu ce probleme ne confruntăm primăvara, după însămânțatul culturilor de floare și porumb. Ciorile ne-au nenorocit culturile. Dăm cu fel de fel de otrăvuri și otrava până la urmă intră în corpul nostru. Când vezi un câmp de ciori, când pleacă, pleacă cu producție cu tot și îți lasă câmpul negru, vorbesc foarte serios', a spus fermierul Ionel Bobocea din localitatea Rusețu.



Ministrul Agriculturii a precizat că va exista un dialog cu persoanele responsabile, pentru rezolvarea problemei.



'Pe parte de ciori, o să am o discuție cu doamna ministru al Mediului, asta este o decizie și la nivel de prim-ministru (...), eu voi insista, dar puteți insista și dumneavoastră la domnul prim-ministru că aveți pârghia legală să vă duceți', a subliniat ministrul Florin Barbu.



Fermierii au mai ridicat și problema animalelor sălbatice care produc pagube în agricultură.

AGERPRES