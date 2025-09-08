Ministrul Muncii: Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap

„Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap: dosare incomplete, documente falsificate, încadrări abuzive și erori procedurale. Aceste nereguli afectează direct persoanele care chiar au nevoie de sprijin. De aceea, proiectul pe care l-am pus în transparență, privind încadrarea în grad de handicap, are un scop clar: să reducem fraudele și să protejăm beneficiarii reali”, a spus Manole.

Potrivit ministrului, sistemul trebuie să funcționeze doar în favoarea persoanelor cu handicap. Manole a asigurat că vor avea loc „discuții suficiente și constructive, vor fi organizate consultări, în condiții de transparență și deschidere”, astfel încât proiectul să sprijine beneficiarii și să răspundă nevoilor acestora.

„Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) va organiza dezbateri și va prelua zi de zi toate întrebările legitime și de bună credință care vor fi puse în această perioadă. Pentru a nu cădea în plasa dezinformărilor sau a denaturărilor voluntare sau involuntare care pot circula pe rețelele de socializare, îi îndrum pe toți să adreseze întrebări acestei instituții. Ea va pune la dispoziție un call center și o adresă de email. Vrem un sistem bazat pe încredere, responsabilitate și respect pentru drepturile celor vulnerabili”, conchide Manole.

(sursa: Mediafax)