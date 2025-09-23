Ministrul Muncii, apel către beneficiarii tichetelor de energie

Florin Manole declară la RFI că „primele au fost plătite, pot fi folosite, probabil că au și fost folosite unele”.

Ministrul Muncii precizează că întârzierile au fost rezolvate: „Au fost niște discuții în spațiul public, mai mult cu Poșta Română, dar s-au clarificat și acum toate instituțiile implicate lucrează împreună, nu sunt întârzieri”.

Manole face un apel către beneficiarii tichetului de energie: „Cine se va înscrie în platformă până la sfârșitul acestei luni va beneficia și de banii din urmă, ca să zic așa, chestiune care nu va mai fi posibilă, dacă se vor înscrie în platformă în decembrie sau în ianuarie, nu vor mai primi tichetul pe, să zicem, august. Dar altfel, cine se înscrie și este un apel pe care îl facem constant, cât mai mulți oameni să se înscrie în platformă, primăriile îi ajută pe cei care nu se pricep, Poșta Română ajută, rudele, nepoții mai familiarizați cu chestiunile digitale îi pot ajuta pe cei mai vârstnici sau cei mai puțin pricepuți în a se înscrie în platformă, este un efort colectiv și nu văd în acest moment motive de îngrijorare”.

(sursa: Mediafax)