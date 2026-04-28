Războiul Formulelor: De ce pierd fetele bătălia cu cifrele? Analiza unui fenomen global raportat de UNESCO

'Această tendință este îngrijorătoare', a avertizat organizația specializată a ONU, conform căreia competențele solide în matematică sunt esențiale 'pentru a stimula dezvoltarea economică și socială, pentru a favoriza inovarea și a găsi soluții la problemele globale urgente'.



Analiza, realizată în colaborare cu Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanțelor Educaționale (IEA), se bazează pe datele TIMSS (studiu internațional privind tendințele în predarea științelor și matematicii) colectate între 1995 și 2023 în 47 de țări și teritorii la sfârșitul ciclului primar și în 38 de țări și teritorii în primul ciclu al învățământului secundar, printre care Spania, China, Australia și Statele Unite.



Deși fetele au înregistrat 'istoric' performanțe inferioare celor ale băieților la matematică, diferența s-a redus semnificativ în anii 2000 și 2010, au subliniat autorii.



Însă, începând din 2019, tendința s-a inversat. În 2023, băieții le-au depășit pe fete la sfârșitul ciclului primar în 81% dintre țările analizate, comparativ cu procentul de 52% în 2019, de 39% în 2015, de 41% în 2011 și de 26% în 2003.



Diferențele se reflectă, de asemenea, în distribuția nivelurilor de competențe. În 2023, 21% dintre țări înregistrau o proporție mai mare de fete care nu atingeau pragul minim internațional la matematică la sfârșitul ciclului primar, comparativ cu 4% în 2019 și cu 2% în 2015.



În paralel, începând din 2007, ponderea țărilor în care băieții au un nivel deosebit de scăzut s-a redus constant, până la 2%, în 2023.



În învățământul secundar, situația pare mai nuanțată, însă tendința rămâne îngrijorătoare. Deși ponderea țărilor în care băieții le depășesc pe fete este mai mică în comparație cu învățământul primar, aceasta crește semnificativ pe termen lung.



UNESCO și IEA atribuie parțial această scădere efectelor de durată ale crizei COVID-19, închiderea prelungită a școlilor ducând la accentuarea pierderilor de cunoștințe la matematică, dar și la fragilizarea încrederii și a motivației fetelor.



Pentru inversarea acestei tendințe, cele două organizații au făcut apel la adoptarea unor măsuri încă din școala primară, prin consolidarea încrederii fetelor în matematică prin activități ludice, prin formarea cadrelor didactice în ceea ce privește prejudecățile de gen pentru a combate stereotipurile și prin asigurarea unei monitorizări sistematice a rezultatelor în funcție de sex.

AGERPRES

››› Vezi galeria foto ‹‹‹