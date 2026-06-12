Undă verde: Ucraina și Republica Moldova încep negocierile de aderare la Uniunea Europeană

Într-un mesaj postat pe X, Costa a scris că acest cluster ''acoperă valorile şi principiile fundamentale pe care este construită UE, de la statul de drept la instituţii democratice puternice''.



''Astăzi, Uniunea Europeană a făcut un pas major în faţă. Luni, la prima conferinţă interguvernamentală, vom deschide clusterul privind elementele fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare'', au afirmat preşedinţii Consiliului European şi Comisiei Europene, Antonio Costa şi Ursula von der Leyen, într-o declaraţie comună.



Cele două înalte oficialităţi europene au accentuat că decizia luată vineri de ambasadorii statelor membre la UE este ''o recunoaştere a hotărârii, curajului şi muncii asidue arătate de ambele ţări în promovarea reformelor, chiar în contextul unor provocări imense, şi un semnal că oferta de pace, stabilitate şi oportunitate a UE este inegalabilă''.



Negocierile de aderare la Uniunea Europeană au loc în cadrul conferinţelor interguvernamentale între miniştrii şi ambasadorii statelor membre ale UE şi ai unei ţări candidate.



Aceste negocieri acoperă ansamblul de drepturi comune şi legislaţia comună (acquis-ul UE) şi sunt grupate în şase clustere, care cuprind diferite domenii de politică.



La 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de ţară candidată şi a invitat Comisia Europeană să transmită un raport cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul executivului UE privind cererea de aderare.



În conformitate cu metodologia de extindere revizuită, Consiliul a aprobat cadrul de negociere la 21 iunie 2024, iar patru zile mai târziu Uniunea Europeană a organizat prima conferinţă interguvernamentală cu Ucraina şi cu Republica Moldova pentru începerea negocierilor de aderare.



În urma progreselor şi a eforturilor de reformă ale celor două ţări, începând din iunie 2024, liderii statelor membre UE reuniţi în cadrul Consiliului European au solicitat în mod repetat Consiliului UE să deschidă fără întârziere capitolele de negociere cu cele două ţări candidate, începând cu clusterul privind elementele fundamentale, în conformitate cu metodologia de extindere şi cu abordarea bazată pe merit, scrie AGERPRES