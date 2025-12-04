Fost director Microsoft, laudă România: S-a schimbat enorm în ultimii 10 ani

Într-o postare publicată pe LinkedIn, Ronald Binkofski, care a fost director general Microsoft România în perioada 2010-2013, spune că, după mai bine de zece ani petrecuți în străinătate, găsește „o țară care s-a schimbat rapid”.

El subliniază în special progresele în infrastructură.

„Din 2012, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres s-a triplat, ajungând astăzi la aproape 1.400 km. Această nouă conectivitate remodelează țara și accelerează creșterea economică”, a declarat acesta.

Binkofski afirmă că impactul este vizibil mai ales în logistică și industrie: „Bucureștiul este acum un adevărat hub de distribuție pentru Europa de Sud-Est”.

Acesta menționează centrul LPP Logistics din CTPark Bucharest West, „care susține magazine din România, Bulgaria și Grecia și va deservi în curând și mai multe țări din regiune”.

„România a devenit cel mai mare producător de gaze din UE în 2024, un alt semn al rolului său strategic în creștere”, a subliniat Binkofski.

În final, Binkofski afirmă că revenirea în România i-a reconfirmat perspectivele optimiste asupra țării noastre: „Există un potențial uriaș aici și atât de multe oportunități”.

Ronald Binkofski este în prezent director general al CTP România, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de parcuri logistice și industriale din Europa.

(sursa: Mediafax)