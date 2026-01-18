Fraudă cu certificatele de handicap: Avem o vamă unde sunt 11 vameși și au toți dizabilități

Ministrul Muncii, Florin Manole, a comentat la Digi 24 problema fraudelor în sistemul de ajutoare pentru persoanele cu dizabilități.

Referitor la subiectul persoanelor cu dizabilități, ministrul a spus: „Sunt lângă premier pe tema fraudei. Da, acolo are dreptate. Corpul de control a făcut controle".

El a dat un exemplu concret: „A vorbit premierul despre o anumită vamă unde sunt 11 vameși și au toți dizabilități. 6 dintre ei au renunțat deja. În săptămâna viitoare, documentele vor merge la parchet".

Întrebat cât de mare este frauda, ministrul a răspuns: „Avem eșantioane în anumite județe unde am făcut controle. Eșantioane. Nu vreau să le generalizez. În care au fost și 25% incorectitudini".

„Avem cazurile celebre cu persoanele cu deficiențe grave de vedere care aveau permis de conducere și îl foloseau. După încrucișări de baze de date Agenția pentru Dizabilitate cu Poliția Rutieră au început să renunțe foarte multe dintre ele la dizabilitate, în ghilimele".

Ministrul a anunțat o măsură concretă: „Mai mult decât atât pentru oamenii aceștia care au nevoi reale, putem și trebuie să constituim un fond. Și premierul este de acord".

El a explicat: „După legea bugetului de anul acesta voi veni cu proiectul care să înființeze un fond pentru persoanele cu dizabilități care să fie colectat din taxele pe care companiile care au peste 50 de angajați le plătesc acum la bugetul de stat și se duc așa în neant. Se duc în buget în modul general. Se pierd acolo".

Referitor la utilizarea acestui fond, Manole a spus: „Aceste companii plătesc niște taxe care ar trebui colectate într-un fond pentru persoanele cu dizabilități care să sprijine de exemplu cu diferite facilități ca persoanele cu dizabilități care pot lucra să intre în piața muncii".

Referitor la măsuri concrete, Manole a anunțat: „Am cerut Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă să aibă o persoană dedicată în fiecare județ pentru tema angajării persoanelor cu dizabilități".

(sursa: Mediafax)