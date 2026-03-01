Abilitatea pe care omenirea s-a bazat milenii întregi, tot mai rară în rândul generației Z

Aproximativ 40% dintre tinerii din Generația Z scriu rar texte mai lungi decât o notiță scurtă, arată sondaje recente. Profesorii spun că acest declin marchează o schimbare majoră față de o abilitate pe care oamenii s-au bazat timp de peste 5.500 de ani, scrie BeaconWales.

Pe măsură ce ecranele domină sălile de clasă și viața de zi cu zi, scrisul de mână devine opțional, nu esențial.

În multe școli, laptopurile și smartphone-urile au înlocuit caietele și pixurile. Profesorii relatează că unii elevi întâmpină dificultăți în a scrie o pagină întreagă fără disconfort sau ezitare. Scrisul cursiv, odinioară parte standard a educației, este acum necunoscut pentru mulți adolescenți.

Cercetările sugerează că aproape patru din zece elevi din Gen Z exersează rar scrisul de mână pe perioade mai lungi. Pentru unii, semnătura este singura utilizare constantă a pixului pe hârtie.

Experții avertizează că lipsa exercițiului afectează viteza, lizibilitatea și rezistența la scris.

Această schimbare reflectă obiceiuri digitale mai largi, unde tastarea și atingerea ecranului sunt mai rapide și mai comode. Totuși, profesorii susțin că această comoditate poate avea un cost cognitiv.

Neurocercetătorii afirmă că scrisul de mână activează mai multe zone ale creierului decât tastarea. Scrierea implică coordonarea abilităților motorii, a procesării vizuale și a sistemelor de memorie. Această interacțiune complexă consolidează învățarea și reținerea informațiilor.

Studii realizate în Norvegia și Statele Unite arată că elevii care iau notițe de mână rețin conceptele mai eficient. Scrisul de mână obligă la sintetizare și procesare, nu la copiere mecanică. Tastarea, în schimb, încurajează adesea transcrierea rapidă fără reflecție profundă.

Cercetătorii subliniază că tehnologia nu este nocivă în sine. Problema apare atunci când se pierde un instrument complementar care susține profunzimea cognitivă.

Dincolo de mediul academic, scrisul de mână a susținut mult timp exprimarea personală. Scrisorile, jurnalele și notițele scrise creează urme tangibile ale emoțiilor și experiențelor. Mesajele digitale, deși practice, sunt adesea scurte și ușor de șters.

Experții spun că scrierea mai lentă încurajează reflecția și comunicarea atentă. Mesajele scrise de mână cer structură și finalitate, spre deosebire de conversațiile online fragmentate. Unii profesori promovează acum obiceiuri simple, precum jurnalul de o pagină pe săptămână. Aceste practici mici încearcă să păstreze profunzimea fără a respinge tehnologia.

Specialiștii pun accent pe echilibru, nu pe nostalgie. Tastarea rămâne esențială pentru educația modernă și viața profesională. Însă menținerea scrisului de mână poate proteja memoria, învățarea și claritatea emoțională.

Pe măsură ce Gen Z crește într-un mediu complet digital, scrisul de mână riscă să devină o tradiție pe cale de dispariție. Cercetătorii susțin că obiectivul nu este abandonarea ecranelor, ci păstrarea diversității cognitive.

(sursa: Mediafax)