O nouă fraudă online. ASF avertizează cu privire la o escrocherie cu criptomonede care promite câștiguri garantate

Această fraudă se bazează pe crearea unor grupuri aparent active pe platforme precum WhatsApp sau Telegram, unde activitatea intensă este simulată prin utilizarea extensivă a conturilor automate (bots), iar mesajele de recrutare sunt transmise pe scară largă prin rețele sociale și aplicații de mesagerie. În cadrul acestor grupuri, indivizi care se prezintă drept „mentori”, „antrenori”, „profesori” sau „consilieri în investiții crypto” oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri sigure, încurajând investiții inițiale mici.

Pentru a extinde rețeaua, participanții sunt încurajați să atragă noi membri (prieteni, familie sau colegi), fiind recompensați pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ adesea clasamente fictive și premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea și să creeze aparența unei comunități de succes.

Persoanele sunt îndrumate să cumpere criptomonede și să le transfere într-un „cont de tranzacționare” la o presupusă firmă de investiții autorizată. Pe platformă apar tranzacții care par profitabile, menite să creeze impresia de legitimitate și să câștige încrederea victimei, determinând-o să transfere sume tot mai mari. Când încearcă să retragă banii, li se cer taxe false (comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente), iar fondurile nu sunt niciodată returnate.

ASF recomandă:

Opriți imediat orice comunicare cu persoanele implicate și nu plătiți nimic, chiar dacă vi se promite recuperarea banilor.

Verificați mereu dacă firmele de investiții sunt autorizate de ASF sau de alte autorități europene, consultând Registrul ASF.

Nu oferiți informații personale sau financiare. Intermediarii autorizați nu cer astfel de date prin aplicații de mesagerie; ei folosesc doar canale oficiale și sigure.

Raportați grupurile suspecte pe WhatsApp sau Telegram și blocați contactele.

(sursa: Mediafax)