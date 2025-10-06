Fraudă în domeniul ride-sharing: 175 mil. lei măsuri asiguratorii în 5 zile de control Antifraudă

Frauda a fost descoperită în urma unei acțiuni de control la nivel național demarată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) derulată în cursul săptămânii trecute.

Operațiunea, inițiată pe 29 septembrie, a vizat descoperirea de practici evazioniste, precum plata la negru a salariilor șoferilor și nedeclararea veniturilor. DGAF a instituit măsuri asigurătorii pe activele patrimoniale ale societăților, conturi bancare și a sumelor urmăribile, pentru recuperarea integrală a prejudiciului.

Ce a relevat analiza de risc ANAF și cum funcționa frauda

Controalele Antifraudă au fost demarate ca urmare a unor analize de risc realizate de DGAF în luna septembrie, care au semnalat un risc fiscal major în rândul operatorilor de transport alternativ. Modul prin care operau majoritatea companiilor investigate a indicat inspectorilor ANAF sustragerea de la plata obligațiilor fiscale prin contracte de comodat fictive: Șoferii transmiteau autoturismele personale cu titlu gratuit către societatea-operator, formalizând astfel înscrierea pe platforme. Operau și prin plată la negru și nedeclararea veniturilor: După ce încasau sumele de la platformele de ride-sharing, companiile opreau un comision de până la 15%, restul banilor fiind transferați șoferilor, de cele mai multe ori în numerar, fără a fi fiscalizați.

Altă modalitate de operare era prin muncă la negru/subdeclarată: Majoritatea șoferilor care prestau servicii în cadrul acestor societăți fie nu erau angajați cu forme legale, fie erau angajați cu normă de timp parțială, iar pentru aceștia nu erau declarate și achitate contribuțiile datorate bugetului de stat.

Altă modalitate era omisiunea înregistrării: Reprezentanții societăților nu înregistrau în evidența contabilă și nu declarau administrației fiscale veniturile impozabile, cauzând direct prejudiciul bugetar.

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului total estimat la 175 de milioane de lei, DGAF a instituit măsuri asigurătorii asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și a sumelor urmăribile deținute de platformele de ride-sharing. Aceste măsuri au fost luate pentru a preveni sustragerea sau ascunderea bunurilor.

Pe lângă implicațiile fiscale majore, controalele au scos la iveală și nerespectarea obligației de a dota mașinile cu aparate de marcat electronice fiscale, deși se încasau curse în numerar.

Într-una dintre situațiile investigate, a fost identificată o flotă de 230 de autovehicule fără case de marcat.

Sancțiunile aplicate au inclus amendă contravențională, confiscarea sumei de 1,1 milioane de lei și suspendarea activității de ride-sharing a autoturismelor respective până la dotarea cu aparate fiscale.

„Prin acest comportament evazionist sunt afectate atât realizarea veniturilor bugetare, cât și persoanele fizice care ar trebui să aibă calitatea de salariat (conducător auto), prin privarea de dreptul la protecție socială, respectiv de a beneficia de asigurările sociale de sănătate și de dreptul la pensie. Legislația din domeniul transportului alternativ reglementează calitatea de conducător auto, care poate fi doar titular, respectiv angajat al unui operator de transport alternativ (persoană fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau persoana juridică deținătoare a autoturismului cu care se efectuează transport alternativ). ANAF recomandă tuturor conducătorilor auto care activează în domeniul transportului alternativ să evalueze cu atenție modul de desfășurare a activității, iar în cazul în care optează pentru angajarea la un operator de transport alternativ să facă toate demersurile posibile pentru a se asigura că angajatorul își îndeplinește obligațiile fiscale pentru munca pe care a prestat-o și să sesizeze organele competente atunci când are suspiciuni cu privire la comportamentul angajatorului”, transmite ANAF, luni, într-un comunicat de presă.

Pentru creșterea gradului de conformare în domeniul transportului alternativ de persoane și pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru entitățile de bună credință care activează în acest domeniu și care se conformează legislației fiscale, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va propune instituțiilor implicate în transportul alternativ o serie de măsuri care să contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate/subdeclarate, precum și la combaterea nedeclarării/subdeclarării veniturilor impozabile obținute în domeniul transportului alternativ.

(sursa: Mediafax)