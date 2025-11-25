Gabriela Firea: 52 de femei au murit din cauza soților sau partenerilor de viață

„Portocaliu - culoarea luptei pentru femei abuzate! Astăzi, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, trag un nou semnal de alarmă și vă invit să privim cu sufletul spre toate femeile care trăiesc cu frică, durere, în tăcere. În spatele cifrelor se află mame, fiice, surori care nu au mai avut timp să ceară ajutor, să fie ascultate, protejate și salvate. Gândul meu se îndreaptă astăzi spre toate victimele care au rămas fără voce, spre familiile distruse și, mai ales, spre copiii traumatizați care au rămas fără mamă”, scrie Gabriela Firea pe Facebook.

Ea susține că două femei mor zilnic în Uniunea Europeană, iar în România doar până acum în acest an și-au pierdut viața 52 de femei: „Toate din cauza soților sau a partenerilor intimi de viață”.

Gabriela Firea anunță că a trimis o scrisoare deschisă Comisiei Europene, în care a cerut măsuri concrete, aplicabile imediat în toate cele 27 de state membre.

Acestea vizează stabilirea unui cadru juridic comun pentru prevenție, investigare și sancționare, un cadru strategic european pentru sprijin psihologic, consiliere și adăposturi dedicate victimelor, o linie bugetară specifică și obligația statelor membre de a finanța organizațiile pentru drepturile femeilor și serviciile specializate.

De asemenea, europarlamentarul propune obligația colectării și raportării armonizate de date privind violența împotriva femeilor în toate statele membre și crearea unui mecanism european permanent, interconectat și cu capacitate operațională, pentru prevenirea violenței împotriva femeilor, cu rol de coordonare transfrontalieră, alertare și schimb de informații. Prin acest mecanism, susține Gabriela Firea, victimele vor fi mai protejate și agresorii monitorizați oriunde s-ar afla în Europa.

(sursa: Mediafax)