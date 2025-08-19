Ministrul Transporturilor plănuiește transformarea Gării de Nord într-un nod intermodal european

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban a discutat, marți, cu primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu și primarul Sectorului 1, George Tuță, despre posibilitățile de reconfigurare și modernizare a Gării de Nord.

„Tema principală a discuțiilor a vizat dezvoltarea conceptului de intermodalitate a Gării de Nord, ca parte a unui amplu proces de modernizare și regenerare urbană”, a precizat într-o postare pe Facebook Ciprian Șerban.

Ministrul Transporturilor spune că Primăria Municipiului București a prezentat o propunere preliminară de reconfigurare a Gării de Nord, care constituie punctul de plecare pentru o colaborare interinstituțională. Această propunere vizează regenerarea urbană a zonei, dezvoltarea nodului intermodal și crearea de noi spații verzi.

Soluția finală de dezvoltare va fi selectată printr-un concurs internațional de soluții și va sta la baza elaborării documentațiilor tehnice necesare.

Rezultatul discuțiilor s-ar meterializa într-un protocol.

„De asemenea, am convenit asupra necesității elaborării unui protocol care să integreze proiectele majore aflate în derulare pentru o bună desfășurare a implementării: regenerarea urbană a Gării de Nord și a nodului intermodal, proiectul de Drumuri Radiale și Trenul Metropolitan București”, a precizat Ciprian Șerban.

Ministrul apreciază colaborarea cu cei doi edili, cel al Capitalei și cel al Sectorului1, drept un pas important pentru dezvoltarea Bucureștiului, modernizarea infrastructurii de transport și pentru transformarea Gării de Nord într-un nod intermodal european, adaptat nevoilor de mobilitate ale Capitalei.

(sursa: Mediafax)