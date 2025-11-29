Gen Z face schimbări majore în viața sexuală: Mai puține aventuri și mai multă singurătate

Tinerii americani cu vârste între 13 și 28 de ani, navighează o transformare profundă în viața sexuală și romantică, potrivit unui set de date sintetizat în cadrul unei serii dedicate de analiză.

Deși au crescut cu acces nelimitat la informații despre sexualitate, presiunea mediului politic, izolarea din pandemie și schimbările culturale rapide au reconfigurat modul în care se raportează la sex, relații și identitate.

Datele arată că Generația Z este cea mai „queer” generație de până acum: aproape un sfert dintre tinerii adulți se identifică drept LGBTQ+, mult peste orice alt grup de vârstă.

În același timp, se confruntă cu ceea ce cercetătorii numesc „recesiunea sexuală”: fac sex mai rar și mai târziu decât milenialii, iar diferențele dintre sexe sunt marcate, un tânăr din trei nu a avut încă sex cu un partener, față de una din cinci tinere.

În rândul bărbaților sub 30 de ani, singurătatea devine normă: 63% sunt singuri, o rată dublă față de femeile din aceeași categorie de vârstă.

Femeile tinere sunt, totodată, mult mai des „queer” decât bărbații, ceea ce schimbă dinamica întâlnirilor și a relațiilor.

Dincolo de identitate, politica provoacă rupturi adânci.

Diferența de vot între tinerii bărbați și femeile din Gen Z este una istorică: majoritatea bărbaților l-au susținut pe Donald Trump în 2024, în timp ce femeile au votat cu Kamala Harris, scrie The Guardian.

Această divizare se reflectă și în viața sentimentală, aproape 60% dintre tinerii sub 29 de ani spun că nu ar ieși la întâlnire cu cineva cu opinii politice opuse.

Conservatorismul legislativ recent afectează direct și viața sexuală: aproape 20% dintre femeile Gen Z spun că le este frică să facă sex, pe fondul restricțiilor privind drepturile reproductive.

Pentru tinerii LGBTQ+, climatul politic adaugă un risc suplimentar, mulți nu se simt în siguranță să își exprime identitatea în contextul întâlnirilor.

În ciuda imaginii unei generații foarte deschise, datele sugerează că Gen Z preferă relațiile stabile.

Aproape jumătate consideră sexul la prima întâlnire un „dealbreaker”, iar aventurile de o noapte sunt mult mai puțin frecvente decât în rândul millennials.

Totuși, relațiile non-monogame, deși prezente, sunt mai puțin populare în rândul Gen Z decât la generațiile mai mari.

Pe un fundal de anxietate socială și dezamăgire față de aplicațiile de dating, un nou fenomen prinde contur: romantismul cu ajutorul inteligenței artificiale.

O treime dintre tinerii Gen Z au interacționat cu un partener romantic virtual, iar aproape jumătate folosesc inteligența artificială pentru sfaturi sentimentale, semn că barierele dintre tehnologie și intimitate se estompează rapid.

Tendințe similare apar și în România.

Un studiu, „In a Relationship- Iubirea și abuzul la Gen Z & Alpha”, realizat de Fundația Friends for Friends și Reveal Marketing Research, arată că 45% dintre tinerii români între 14 și 25 de ani spun că au trecut prin abuz emoțional într-o relație sau au fost martori la unul.

Totodată, 1 din 10 tineri declară că nu are pe nimeni cu care să discute deschis despre relații romantice sau sexualitate, în timp ce internetul, în special YouTube, Instagram și TikTok rămâne principala sursă de informare.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 403 tineri în 2024.

(sursa: Mediafax)