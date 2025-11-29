x close
Artistul care a bătut recordul mondial la caricaturi. A făcut peste 200 de caricaturi în şase ore

de Redacția Jurnalul    |    29 Noi 2025   •   19:20
Sursa foto: gogu neagoe/facebook

Un caricaturist român a intrat în Cartea Recordurilor! Artistul a participat la un eveniment caritabil, unde a desenat peste 200 de portrete în doar șase ore. Banii primiți au fost donați unei femei bolnave. Operele sale sunt vândute cu mii de euro.

"De la vârsta de trei ani. Luam cearșaful de pe pat, îl puneam pe gard, băgam mâna în nămol și gata pictura", a explicat caricaturistul Gogu Neagoe.

O simplă joacă de copil, dar care a marcat începutul carierei sale.

"Înainte pictam și apoi făceam caricaturi prin '92, de atunci. Și publicam caricaturi prin ziare centrale. Și mă duceam în redacție acolo și făceam caricaturi", a povestit caricaturistul, scrie observatornews.ro

Face ceea ce iubește de 25 de ani și nu pleacă nicăieri fără cutiuța în care are creioanele cerate. Acum, din locuința sa care s-a transformat în micul atelier de creație, ne dezvăluie și câteva dintre secretele meseriei sale.

"Îl privești pe om 5-6 secunde și vreo 15 secunde la lucrare. […] Depinde și de om. Poate să dureze un minut, poate să dureze 10 minute. Mi-a luat și două ore", a explicat Gogu Neagoe.

Record mondial: peste 200 de caricaturi în şase ore

Recent a participat la un eveniment caritabil, acolo unde a făcut peste 200 de caricaturi în șase ore. Datorită performanței sale, a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai mare număr de caricaturi realizat într-un timp foarte scurt.

"A fost o excepție că am putut să dau o mână de ajutor. Am desenat 246 de caricaturi fără întrerupere, adică fără pauză. Pentru o polițistă, dar din păcate boala n-a iertat, că a fost descoperită foarte târziu", a mai povestit caricaturistul.

Gogu Neagoe a făcut caricaturi pentru mari personalități de la noi din țară, cum ar fi Nadia Comăneci, actorul Florin Zamfirescu și Ștefan Bănică. Cea mai scumpă lucrare a sa este caricatura lui Gică Hagi, pe care a vândut-o cu suma de patru mii de euro.

