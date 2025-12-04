Ce au întrebat românii pe Google în 2025

Nedumeririle românilor pe 2025 au oscilat, potrivit unei analize de audiență întocmite de Google, între rețeta de miel la cuptor, Ion Iliescu și cum să crești copii puternici mental, însă lucrurile sunt încă și mai diverse.

Căutările pe Google ale românilor indică interesul crescut al acestora pentru evenimentele interne (alegerile prezidențiale) și pentru sărbătorile creștine, ciclice – de unde trendul cu rețeta de miel la cuptor sau cea de cozonac.

Trecerea la cele veșnice a lui Ion Iliescu l-a adus pe fostul președinte al românilor pe locul al doilea în căutările lor „trending” pe Google.

De altfel, ca interes, evenimentul a întrecut în popularitate asasinarea din vară a influencerului Charlie Kirk sau moartea Papei Francisc.

La categoria „Căutări populare” sau „General”, observăm „Insula iubirii” pe locul 7, Labubu – pe 9, iar Papa Francisc pe 10.

Iată topul Google la această categorie:

Nicușor Dan

Ion Iliescu

George Simion

iPhone 17

Charlie Kirk

Prezență vot

Insula Iubirii 2025

FCSB PAOK

Labubu

Papa Francisc.

La categoria „Oameni”, Melania Trump a intrat în topul de interes al românilor, situându-se pe un remarcabil loc 8, după Mihaela Rădulescu:

Nicușor Dan

George Simion

Călin Georgescu

Bianca Censori

Laura Vicol

Mihaela Rădulescu

Sebastian Stan

Melania Trump

Ilie Bolojan

Crin Antonescu.

La categoria „Filme”, Google indexează „Cravata Galbenă”, filmul recent lansat în cinematografe al lui Serge Ioan Celibidachi, pe locul 3, după „Nosferatu” și „Anora”, dar mult înainte de ceea ce critica de specialitate a denumit „dezastrul Albă ca Zăpada”:

Nosferatu

Anora

Cravata galbenă

Minecraft Movie

Culpa Nuestra

The Gorge

Babygirl

Frankenstein

Snow White.

Thunderbolts.Google are un top al Crăciunului, între care se remarcă târgurile de profil din străinătate, renii lui Moș Crăciun și vacanța școlară de Crăciun:

Târg de Crăciun Viena 2025

Târg de Crăciun Budapesta 2025

Târg de Crăciun București 2025

Târg de Crăciun Craiova 2025

Vacanță de Crăciun 2025

Crăciun rit vechi 2025

Târg de Crăciun Cluj 2025

Târg de Crăciun Sibiu 2025

Târg de Crăciun Brașov 2025

Renii lui Moș Crăciun.

Probabil că cea mai interesantă categorie a căutărilor e clasificată sub cuvântul „Cum”, pentru că asta arată în modul cel mai clar cu putință care sunt preocupările românilor: de la „cum se alege Papa”, la „cum arată buletinul de vot” și cum se desparte în silabe termenul „subiect”, căutările indică interese dintre cele mai diverse:

Cum arată buletinul de vot

Cum se vopsesc ouăle

Cum a votat diaspora

Cum se alege Papa

Cum arată Labubu

Cum să crești copii puternici mental

Cum va fi vremea de Paște

Cum se face cozonacul

Cum trec la Hidroelectrica

Cum se desparte în silabe subiect.

La categoria „Idei”, Google variază între mărțișoare pentru copii, ciorbă, și tatuaje pentru bărbați:

Idei mărțișoare copii

Idei de Valentines Day

Idei cină

Idei tatuaje bărbați

Idei de prânz

Idei cină rapidă

Idei de ciorbă

Idei de afaceri la țară

Idei de desen

Idei pachețel școală.

La „Seriale”, „Adolescence”, filmul despre problematicile adolescentului zilelor noastre, a fost foarte bine indexat – de altfel este un subiect care a fost foarte discutat pe tot parcursul anului:

Squid Game

Adolescence

Ginny and Georgia

From

Wednesday Season 2

The Summer I Turned Pretty

Aziz

The Last of Us Season 2

Dexter Resurrection

American Primeval.

O categorie care, până nu de mult, nu exista, își face loc în căutările pe Google: Inteligența Artificială. Interesul românilor s-a axat pe următoarele subiecte:

Olimpiada de inteligență artificială

Inteligență artificială gratis

Inteligență artificială online

Inteligență artificială Google

Inteligență artificială China

Ce este inteligența artificială

Inteligență artificială pe telefon

Curs inteligență artificială

Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente

Inteligență artificială poze.

Printre domeniile de interes ale românilor au fost dietele, iar clasamentul arată așa:

Dieta Cerin

Dieta Mara Bănică

Dieta Metabolică

Dieta Hashimoto

Dieta Moromete

Dieta cu ou fiert

Dieta Mayo

Dieta Uruguayană

Dieta cu banane

Dieta de rotație.

Dacă, la categoria „Rețete”, anul trecut cea pentru „Dubai” a rupt topurile, anul acesta, a căzut pe locul al doilea, în detrimentului prozaicului drob de miel:

Drob de miel rețetă tradițională

Ciocolată Dubai rețetă

Rețetă pască cu brânză

Rețetă drob de pui simplă

Drob de miel rețetă ardelenească

Miel la cuptor rețetă

Rețetă pască Jamila

Rețeta Mihaelei pască fără aluat

Rețetă drob de miel cu prapure

Rețetă chiftele de porc.

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2025 au fost realizate folosind liste „trending”: căutări care au înregistrat o creștere susținută față de 2024, pe o perioadă semnificativă de timp.

Listele „trending” sunt diferite de listele celor mai căutați termeni (expresii/cuvinte ordonate după volume absolute de căutare pe Google și care tind să se schimbe foarte puțin de la an la an). Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2025.

(sursa: Mediafax)