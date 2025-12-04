Ce au întrebat românii pe Google în 2025

Nedumeririle românilor pe 2025 au oscilat, potrivit unei analize de audiență întocmite de Google, între rețeta de miel la cuptor, Ion Iliescu și cum să crești copii puternici mental, însă lucrurile sunt încă și mai diverse.
Căutările pe Google ale românilor indică interesul crescut al acestora pentru evenimentele interne (alegerile prezidențiale) și pentru sărbătorile creștine, ciclice – de unde trendul cu rețeta de miel la cuptor sau cea de cozonac.
Trecerea la cele veșnice a lui Ion Iliescu l-a adus pe fostul președinte al românilor pe locul al doilea în căutările lor „trending” pe Google.
De altfel, ca interes, evenimentul a întrecut în popularitate asasinarea din vară a influencerului Charlie Kirk sau moartea Papei Francisc.
La categoria „Căutări populare” sau „General”, observăm „Insula iubirii” pe locul 7, Labubu – pe 9, iar Papa Francisc pe 10.
Iată topul Google la această categorie:
Nicușor Dan
Ion Iliescu
George Simion
iPhone 17
Charlie Kirk
Prezență vot
Insula Iubirii 2025
FCSB PAOK
Labubu
Papa Francisc.
La categoria „Oameni”, Melania Trump a intrat în topul de interes al românilor, situându-se pe un remarcabil loc 8, după Mihaela Rădulescu:
Nicușor Dan
George Simion
Călin Georgescu
Bianca Censori
Laura Vicol
Mihaela Rădulescu
Sebastian Stan
Melania Trump
Ilie Bolojan
Crin Antonescu.
La categoria „Filme”, Google indexează „Cravata Galbenă”, filmul recent lansat în cinematografe al lui Serge Ioan Celibidachi, pe locul 3, după „Nosferatu” și „Anora”, dar mult înainte de ceea ce critica de specialitate a denumit „dezastrul Albă ca Zăpada”:
Nosferatu
Anora
Cravata galbenă
Minecraft Movie
Culpa Nuestra
The Gorge
Babygirl
Frankenstein
Snow White.
Thunderbolts.Google are un top al Crăciunului, între care se remarcă târgurile de profil din străinătate, renii lui Moș Crăciun și vacanța școlară de Crăciun:
Târg de Crăciun Viena 2025
Târg de Crăciun Budapesta 2025
Târg de Crăciun București 2025
Târg de Crăciun Craiova 2025
Vacanță de Crăciun 2025
Crăciun rit vechi 2025
Târg de Crăciun Cluj 2025
Târg de Crăciun Sibiu 2025
Târg de Crăciun Brașov 2025
Renii lui Moș Crăciun.
Probabil că cea mai interesantă categorie a căutărilor e clasificată sub cuvântul „Cum”, pentru că asta arată în modul cel mai clar cu putință care sunt preocupările românilor: de la „cum se alege Papa”, la „cum arată buletinul de vot” și cum se desparte în silabe termenul „subiect”, căutările indică interese dintre cele mai diverse:
Cum arată buletinul de vot
Cum se vopsesc ouăle
Cum a votat diaspora
Cum se alege Papa
Cum arată Labubu
Cum să crești copii puternici mental
Cum va fi vremea de Paște
Cum se face cozonacul
Cum trec la Hidroelectrica
Cum se desparte în silabe subiect.
La categoria „Idei”, Google variază între mărțișoare pentru copii, ciorbă, și tatuaje pentru bărbați:
Idei mărțișoare copii
Idei de Valentines Day
Idei cină
Idei tatuaje bărbați
Idei de prânz
Idei cină rapidă
Idei de ciorbă
Idei de afaceri la țară
Idei de desen
Idei pachețel școală.
La „Seriale”, „Adolescence”, filmul despre problematicile adolescentului zilelor noastre, a fost foarte bine indexat – de altfel este un subiect care a fost foarte discutat pe tot parcursul anului:
Squid Game
Adolescence
Ginny and Georgia
From
Wednesday Season 2
The Summer I Turned Pretty
Aziz
The Last of Us Season 2
Dexter Resurrection
American Primeval.
O categorie care, până nu de mult, nu exista, își face loc în căutările pe Google: Inteligența Artificială. Interesul românilor s-a axat pe următoarele subiecte:
Olimpiada de inteligență artificială
Inteligență artificială gratis
Inteligență artificială online
Inteligență artificială Google
Inteligență artificială China
Ce este inteligența artificială
Inteligență artificială pe telefon
Curs inteligență artificială
Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente
Inteligență artificială poze.
Printre domeniile de interes ale românilor au fost dietele, iar clasamentul arată așa:
Dieta Cerin
Dieta Mara Bănică
Dieta Metabolică
Dieta Hashimoto
Dieta Moromete
Dieta cu ou fiert
Dieta Mayo
Dieta Uruguayană
Dieta cu banane
Dieta de rotație.
Dacă, la categoria „Rețete”, anul trecut cea pentru „Dubai” a rupt topurile, anul acesta, a căzut pe locul al doilea, în detrimentului prozaicului drob de miel:
Drob de miel rețetă tradițională
Ciocolată Dubai rețetă
Rețetă pască cu brânză
Rețetă drob de pui simplă
Drob de miel rețetă ardelenească
Miel la cuptor rețetă
Rețetă pască Jamila
Rețeta Mihaelei pască fără aluat
Rețetă drob de miel cu prapure
Rețetă chiftele de porc.
Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2025 au fost realizate folosind liste „trending”: căutări care au înregistrat o creștere susținută față de 2024, pe o perioadă semnificativă de timp.
Listele „trending” sunt diferite de listele celor mai căutați termeni (expresii/cuvinte ordonate după volume absolute de căutare pe Google și care tind să se schimbe foarte puțin de la an la an). Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2025.
(sursa: Mediafax)