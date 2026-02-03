x close
Grindeanu: România și Israel vor accelera cooperarea economică, cu accent pe investiții și expertiză

de Redacția Jurnalul    |    03 Feb 2026   •   21:00
Sursa foto: Hepta/Președintele PSD susține că România își propune să valorifice experiența companiilor israeliene în domenii de vârf, cu impact direct asupra economiei.

 Transferul de expertiză în inteligență artificială și tehnologie avansată este unul dintre obiectivele cooperării economice pe care România și Israel își propun să o dezvolte.

Anunțul a fost făcut marți de Sorin Grindeanu, care se află în Israel, împreună cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Grindeanu a transmis pe rețelele sociale că a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.

„Am convenit să accelerăm legăturile economice: mai multe companii românești în Israel, noi investiții israeliene în România și expertiză de top în AI și tehnologie pentru consolidarea sectoarelor-cheie”, a scris președintele Camerei Deputaților.

Oficialul român a precizat că, deși a existat și o referire la relația bilaterală din trecut - fiind vorba de aproape nouă ani de la precedenta sa vizită oficială - accentul discuțiilor a fost pus pe proiecte de viitor. „Vrem mai multe companii românești pe piața israeliană și investiții importante ale firmelor din Israel în economia noastră”, a menționat Grindeanu.

Potrivit acestuia, premierul israelian este „un partener apropiat al României” și poate sprijini transferul de know-how către economia românească. „Sunt convins că ne va ajuta să preluăm de la companiile israeliene expertiza de cel mai înalt nivel în inteligență artificială și inovare tehnologică și să o aplicăm în toate ramurile esențiale ale economiei”, a spus Grindeanu.

Cooperarea economică și tehnologică s-a aflat și pe agenda întâlnirii de la Knesset, cu președintele Parlamentului israelian, Amir Ohana. „Există toată deschiderea autorităților Statului Israel să dezvoltăm cooperarea bilaterală”, a transmis oficialul român, menționând că Israelul reprezintă un model de succes în ceea ce privește investițiile strategice în sectorul high-tech și dezvoltarea unui ecosistem solid de start-up-uri.

„Vrem să urmăm modelele economice de succes de aici – investiția strategică în sectorul high-tech și într-un ecosistem impresionant de start-up-uri, care reușesc să crească și să ajungă actori economici de top. Așa putem accelera creșterea economică, dar și să reducem birocrația statului în cel mai eficient mod”, a scris președintele Camerei Deputaților.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: grindeanu romania Israel
