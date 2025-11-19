Medicul Flavia Groșan a murit

Surse din unitatea medicală au confirmat pentru publicația BIHOREANUL că decesul Flaviei Groșan a fost consemnat la ora 11:24.

Deocamdată, reprezentanții oficiali ai unității medicale nu au făcut un anunț public, astfel că datele sunt, încă, în curs de confirmare pe cale oficială.

Medicul era internat de mai multe săptămâni în spital, în stare gravă, după un stop cardiorespirator resuscitat, și fusese tratată inițial în secția de Terapie Intensivă.

La nivel național, numele ei a devenit cunoscut mai ales în timpul pandemiei de COVID-19, când a promovat o schemă proprie de tratament pentru pacienții cu forme ușoare și medii de boală, bazată pe anumite antibiotice și medicamente inhalatorii. Declarațiile și abordarea ei au stârnit controverse, fiind criticată de o parte a comunității medicale și adusă în fața Colegiului Medicilor.

(sursa: Mediafax)