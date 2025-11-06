Grupul Tinmar, precizări despre perchezițiile din această dimineață: Cooperăm cu instituțiile statului

"În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar au făcut obiectul unor controale ample și succesive desfășurate de toate autoritățile competente din România — inclusiv Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Toate aceste verificări s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale. În mod particular, tranzacțiile la care fac referire materialele de presă au fost analizate în detaliu de către ANRE pe o perioadă de aproape un an, concluzia autorității fiind aceea că nu se reține nicio culpă sau neregularitate în sarcina societăților noastre.

Grupul Tinmar a manifestat întotdeauna transparență deplină și cooperare totală cu instituțiile statului, punând la dispoziția acestora toate informațiile și documentele necesare pentru clarificarea situațiilor verificate. Vom continua să procedăm la fel și de această dată, pentru ca realitatea faptelor să fie corect stabilită și reflectată public.

Considerăm că diseminarea unor informații neverificate este de natură să aducă atingere imaginii noastre și relațiilor de încredere construite de-a lungul timpului cu partenerii și instituțiile financiare. Ne exprimăm convingerea că adevărul și transparența vor prevala, iar activitatea noastră — desfășurată cu profesionalism și respect față de lege — va fi corect înțeleasă și apreciată."