Bolojan, întâlnire cu rectorii pe tema bugetului Educației și Cercetării

Discuțiile s-au axat pe construcția bugetului și pe participarea învățământului universitar la efortul de reducere a cheltuielilor publice.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a spus că propunerile din proiectul de lege privind măsurile administrative, care vizează inclusiv învățământul superior și cercetarea, au scopul de a continua reducerea cheltuielilor bugetare, în contextl în care trebuie să diminueze deficitul bugetar.

Reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor au arătat disponibilitatea de a participa la efortul de reducere a cheltuielilor bugetare și au precizat că deja au făcut reduceri semnificative în cursul anului 2025, prin creșterea normei didactice și reducerea implicită a unui număr considerabil de posturi didactice, prin diminuarea tarifelor la plata cu ora și alte măsuri specifice.

Rectorii au cerut ca optimizarea cheltuielilor să se realizeze într-o manieră flexibilă și adaptată la realitățile din sistem, în conformitate cu principiile autonomiei universitare și a legislației în vigoare.

A fost discutat și stadiul derulării proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, aflate în curs de implementare la nivelul instituțiilor de învățământ superior.

La propunerea lui Ilie Bolojan, consultările privind finanțarea sistemului de învățământ superior vor continua prin constituirea unui grup de lucru la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, cu participarea reprezentanților Consiliului Național al Rectorilor, în perspectiva pregătirii bugetului pentru anul 2026.

„Sistemul de învățământ este coloana vertebrală pentru dezvoltarea țării. Trebuie să facem economii, dar să lăsăm ca acest domeniu important pentru România să se dezvolte în anii următori”, a declarat premierul Bolojan.

De asemenea, șeful Executivului a adăugat că trebuie analizate și alte aspecte legate de creșterea calității învățământului, corelarea mai bună cu realitățile economice, dezvoltarea proiectelor de cercetare aplicată și introducerea unui sistem de trasabilitate, care să arate ce domenii profesionale urmează absolvenții de învățământ superior raportat la domeniul educațional absolvit.

(sursa: Mediafax)