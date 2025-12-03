x close
Premierul Bolojan după discuția cu Viktor Orban: O întâlnire pragmatică

de Redacția Jurnalul    |    03 Dec 2025   •   19:45
Sursa foto: Antena 1/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că a avut o „discuție pragmatică” cu omologul său maghiar, Viktor Orban, privind consolidarea interconexiunilor energetice dintre România și Ungaria.

„O discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei Viktor Orban despre cum trebuie să colaborăm pentru a consolida interconexiunile electrice dintre România și Ungaria și, mai larg, între țările din regiunea noastră, inclusiv Austria”, se arată într-un mesaj publicat pe platforma X (fosta Twitter), de Guvernul României.

Întâlnirea face parte dintr-un demers mai larg efectuat de prim-ministrul Bolojan.

Șeful Guvernului urmează să ajungă la Viena, într-o vizită pentru consolidarea colaborării în sectorul energetic.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: guvern bolojan orban
Parteneri