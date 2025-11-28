Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Veniturile și cheltuielile statului, scad. Deficitul rămâne la 8,4% din PIB

x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Noi 2025   •   20:00
Sursa foto: gov.ro/Ilie Bolojan

Ordonanța de Urgență a Guvernului privind a doua rectificarea bugetului de stat din acest an prevede tăieri și la venituri, și la cheltuieli, suplimentări la trei ministere și tăieri de alocări la alte 15 ordonatori de credite sunt propuși la tăieri de alocări.

Cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, proiect elaborat de Ministerul Finanțelor Publice și adoptată de Guvern, este configurată pe o creștere economică de 0,6%, un nivel al produsului intern brut de 1.902 miliarde lei, inflația medie anuală de 7,1% și un câștig salarial mediu brut de 8.700 lei/lună, a anunțat, vineri, Palatul Victoria.

Cifrele erau mai optimiste în proiectul Legii bugetului pentru 2025, adoptat de Guvernul Ciolacu pe 1 februarie 2025:

Creșterea economică prognozată era de 2,5%
Produsul Intern Brut era estimat la 1.912,6 miliarde lei
Inflația era așteptată să aibă un ritm descrescător, urmând să atingă un nivel de 3,8% la sfârșitul anului și o rată medie anuală de 4,4%.
Deficitul bugetar era așteptat să aibă un trend descrescător, respectiv încadrarea în ținta de 7% din PIB.

Guvernul rezumă în documentul trasmis principalele elemente care au determinat adoptarea celei de-a doua rectificări bugetare din acest an:

Reflectarea în bugetele ordonatorilor principali de credite a influențelor determinate de forma revizuită a Planului de redresare și reziliență al României;
Asigurarea fondurilor în vederea desfășurării normale a activității unor ordonatori principali de credite până la finele anului;
Corelarea planificării bugetare cu execuția bugetară pe primele zece luni ale anului;
Asigurarea fondurilor necesare pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, datorită creșterii numărului acestor beneficiari;
Alocarea de fonduri pentru asigurarea continuității în acordarea materialelor și prestărilor de servicii cu caracter medical;
Asigurarea fondurilor pentru plata influențelor salariale pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice și pentru acordarea și decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate;
Alocarea de fonduri pentru plata ajutoarelor de încălzire cu combustibili solizi și petrolieri în baza Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare;
Crearea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;
Alocarea de fonduri, sub formă de subvenții, decontare de facilități și majorări de capital, pentru asigurarea bunei funcționări a operatorilor economici din domeniul transporturilor.

Potrivit informării Executivului de vineri seara, la capitolul cheltuieli, principalele modificări operate sunt:

Cheltuielile de personal se diminuează cu 255 milioane lei;
Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 6 milioane lei;
Cheltuielile cu dobânzile se diminuează cu 1 miliard de lei;
Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 442 milioane lei;
Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 2,217 miliarde lei;
Sumele alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post-aderare 2021-2027 se diminuează cu 336,6 milioane lei;
Cheltuielile cu asistența socială se diminuează cu 525,1 milioane lei;
Sumele alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de Modernizare se diminuează cu 326,6 milioane lei;
Proiectele cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR se diminuează cu 2,017 miliarde lei;
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se diminuează cu 584 milioane lei;
Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 42,8 milioane lei;
Cheltuielile de capital se majorează cu 352 milioane lei.

Principalele suplimentări de sume au fost propuse pentru:

Ministerul Sănătății: +1.511 miliarde lei per sold. S-a asigurat suplimentarea transferurilor către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (+1,678 miliarde lei) și s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-140 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-12 milioane lei), și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-15 milioane);
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +750 milioane lei pentru subvenții (+395 milioane lei), asistență socială (+105 milioane lei) precum și pentru active financiare (+250 milioane lei);
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +80,8 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea unei sume suplimentare pentru subvenții (+100 milioane lei). De asemenea, s-au identificat economii la cheltuielile cu bunuri și servicii (-1,2 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-13 milioane lei) și proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (- 5 milioane lei).

Guvernul a transmis și principalele diminuări de sume propuse pentru bugetul acestui aN

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: -2,089 miliarde lei, din care: -1 miliard de lei dobânzi, – 800 milioane lei alte transferuri și – 289,86 milioane lei – proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR;
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: -1,6 miliarde lei. Au fost identificate economii în principal la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-1 miliard lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-350 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-125 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-123 milioane lei), cheltuieli de personal (-1,8 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-0,8 milioane lei);
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: -499,2 milioane lei. Au fost identificate economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară PNRR (-248,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-120 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-99,9 milioane lei), alte transferuri (-26 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-5 milioane lei);
Ministerul Public: -320,7 milioane lei. Au fost identificate economii în principal la cheltuieli de personal (-7,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-13 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-300 milioane lei) și active nefinanciare (-0,4 milioane lei);
Serviciul de Telecomunicații Speciale: -145,1 milioane lei. Se propune asigurarea unor sume suplimentare la titlul bunuri și servicii (+9 milioane lei) și la titlul active nefinanciare (+2,5 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-14,7 milioane lei), precum și la titlul proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-141,9 milioane lei);
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: -129,2 milioane lei per sold. Au fost identificate economii la asistență socială (-755,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-7,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-10,8 milioane lei), cheltuieli de personal (-6,7 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-1,4 milioane lei);
o Se propune alocarea suplimentară de sume, în principal, pentru: -plata ajutoarelor de încălzire cu combustibili solizi și petrolieri în baza Legii nr.226/2021 cu suma de 451,4 milioane lei;

o -alte cheltuieli cu suma de 3,0 milioane lei;

o -transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 222,9 milioane lei;

Ministerul Finanțelor: -108,9 milioane lei. Au fost identificate economii în principal la cheltuieli de personal (-71 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-1 milion de lei), alte transferuri (-3 milioane lei), proiecte cu finanțare din FEN post-aderare 2014-2020 (-0,7 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-45 milioane lei), active nefinanciare (-98,2 milioane lei), active financiare (-24 milioane lei) și s-au asigurat fonduri la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post-aderare 2021-2027 (+100 milioane lei) și alte cheltuieli (+34 milioane lei);
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: -66,3 milioane lei. Au fost identificate economii la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-1,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-50 milioane lei) și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-15 milioane lei);
Ministerul Afacerilor Interne: -51,5 milioane lei. Au fost identificate economii la cheltuieli de personal (-5 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-20 milioane lei), la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (- 50 milioane lei) și s-au asigurat sume la titlul asistență socială (+20 milioane lei) pentru plata pensiilor militare de stat și la titlul alte cheltuieli (+3,5 milioane lei) pentru plata integrală a sentințelor definitive pronunțate de instanțele de judecată;
Curtea de Conturi: -43,8 milioane lei. Au fost identificate economii la cheltuieli de personal (-13 milioane lei), cheltuieli cu bunurile și serviciile (-2 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-26,8 milioane lei) și la active nefinanciare (-2 milioane lei);
Agenția Națională de Integritate: -21 milioane lei. Au fost identificate economii la cheltuieli de personal (-0,3 milioane lei), cheltuieli cu bunurile și serviciile (-0,7 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-20 milioane lei);
Secretariatul General al Guvernului: -15,2 milioane lei per sold. Au fost identificate economii la cheltuieli de personal (-4 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-5 milioane lei), alte transferuri (-0,4 milioane lei), alte cheltuieli (-0,8 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-52,8 milioane lei), și s-au asigurat sume la titlul subvenții (+47 milioane lei) pentru susținerea exportului, a mediului afacerist a tranzacțiilor internaționale și la titlul active nefinanciare (+0,8 milioane lei) pentru achiziționare echipamente IT.

Guvernul a adoptat vineri și ordonanța de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025, care prevede în principal:

Majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu 222,8 milioane lei, ca urmare a creșterii subvenției acordate de la bugetul de stat;
Diminuarea cheltuielilor de personal cu 1,145 milioane lei, a cheltuielilor cu dobânzi cu 25 milioane lei și a activelor nefinanciare cu 1 milion lei;
Majorarea cheltuielilor de asistență socială cu 250 milioane lei, pentru asigurarea plății integrale a drepturilor de pensie în luna decembrie a.c.
Bugetul asigurărilor pentru șomaj rectificat prevede:
Diminuarea veniturilor cu suma de 187,1 milioane lei, ca urmare a reducerii sumelor primite din partea UE și a altor donatori;
Diminuarea cheltuielilor cu 221,35 milioane lei, prin reducerea cheltuielilor de personal cu 1,15 milioane lei, a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 200 mii lei și a cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile: 220 milioane lei;
Majorarea excedentului bugetului asigurărilor pentru șomaj cu 34,2 milioane lei.

(sursa: Mediafax)

 

