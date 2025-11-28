Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Veniturile și cheltuielile statului, scad. Deficitul rămâne la 8,4% din PIB

Cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, proiect elaborat de Ministerul Finanțelor Publice și adoptată de Guvern, este configurată pe o creștere economică de 0,6%, un nivel al produsului intern brut de 1.902 miliarde lei, inflația medie anuală de 7,1% și un câștig salarial mediu brut de 8.700 lei/lună, a anunțat, vineri, Palatul Victoria.

Cifrele erau mai optimiste în proiectul Legii bugetului pentru 2025, adoptat de Guvernul Ciolacu pe 1 februarie 2025:

Creșterea economică prognozată era de 2,5%

Produsul Intern Brut era estimat la 1.912,6 miliarde lei

Inflația era așteptată să aibă un ritm descrescător, urmând să atingă un nivel de 3,8% la sfârșitul anului și o rată medie anuală de 4,4%.

Deficitul bugetar era așteptat să aibă un trend descrescător, respectiv încadrarea în ținta de 7% din PIB.

Guvernul rezumă în documentul trasmis principalele elemente care au determinat adoptarea celei de-a doua rectificări bugetare din acest an:

Reflectarea în bugetele ordonatorilor principali de credite a influențelor determinate de forma revizuită a Planului de redresare și reziliență al României;

Asigurarea fondurilor în vederea desfășurării normale a activității unor ordonatori principali de credite până la finele anului;

Corelarea planificării bugetare cu execuția bugetară pe primele zece luni ale anului;

Asigurarea fondurilor necesare pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, datorită creșterii numărului acestor beneficiari;

Alocarea de fonduri pentru asigurarea continuității în acordarea materialelor și prestărilor de servicii cu caracter medical;

Asigurarea fondurilor pentru plata influențelor salariale pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice și pentru acordarea și decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate;

Alocarea de fonduri pentru plata ajutoarelor de încălzire cu combustibili solizi și petrolieri în baza Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare;

Crearea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;

Alocarea de fonduri, sub formă de subvenții, decontare de facilități și majorări de capital, pentru asigurarea bunei funcționări a operatorilor economici din domeniul transporturilor.



Potrivit informării Executivului de vineri seara, la capitolul cheltuieli, principalele modificări operate sunt:

Cheltuielile de personal se diminuează cu 255 milioane lei;

Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 6 milioane lei;

Cheltuielile cu dobânzile se diminuează cu 1 miliard de lei;

Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 442 milioane lei;

Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 2,217 miliarde lei;

Sumele alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post-aderare 2021-2027 se diminuează cu 336,6 milioane lei;

Cheltuielile cu asistența socială se diminuează cu 525,1 milioane lei;

Sumele alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de Modernizare se diminuează cu 326,6 milioane lei;

Proiectele cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR se diminuează cu 2,017 miliarde lei;

Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se diminuează cu 584 milioane lei;

Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 42,8 milioane lei;

Cheltuielile de capital se majorează cu 352 milioane lei.



Principalele suplimentări de sume au fost propuse pentru:

Ministerul Sănătății: +1.511 miliarde lei per sold. S-a asigurat suplimentarea transferurilor către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (+1,678 miliarde lei) și s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-140 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-12 milioane lei), și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-15 milioane);

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +750 milioane lei pentru subvenții (+395 milioane lei), asistență socială (+105 milioane lei) precum și pentru active financiare (+250 milioane lei);

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +80,8 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea unei sume suplimentare pentru subvenții (+100 milioane lei). De asemenea, s-au identificat economii la cheltuielile cu bunuri și servicii (-1,2 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-13 milioane lei) și proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (- 5 milioane lei).



Guvernul a transmis și principalele diminuări de sume propuse pentru bugetul acestui aN

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: -2,089 miliarde lei, din care: -1 miliard de lei dobânzi, – 800 milioane lei alte transferuri și – 289,86 milioane lei – proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: -1,6 miliarde lei. Au fost identificate economii în principal la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-1 miliard lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-350 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-125 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-123 milioane lei), cheltuieli de personal (-1,8 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-0,8 milioane lei);

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: -499,2 milioane lei. Au fost identificate economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară PNRR (-248,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-120 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-99,9 milioane lei), alte transferuri (-26 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-5 milioane lei);

Ministerul Public: -320,7 milioane lei. Au fost identificate economii în principal la cheltuieli de personal (-7,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-13 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-300 milioane lei) și active nefinanciare (-0,4 milioane lei);

Serviciul de Telecomunicații Speciale: -145,1 milioane lei. Se propune asigurarea unor sume suplimentare la titlul bunuri și servicii (+9 milioane lei) și la titlul active nefinanciare (+2,5 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-14,7 milioane lei), precum și la titlul proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-141,9 milioane lei);

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: -129,2 milioane lei per sold. Au fost identificate economii la asistență socială (-755,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-7,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-10,8 milioane lei), cheltuieli de personal (-6,7 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-1,4 milioane lei);

o Se propune alocarea suplimentară de sume, în principal, pentru: -plata ajutoarelor de încălzire cu combustibili solizi și petrolieri în baza Legii nr.226/2021 cu suma de 451,4 milioane lei;

o -alte cheltuieli cu suma de 3,0 milioane lei;

o -transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 222,9 milioane lei;

Ministerul Finanțelor: -108,9 milioane lei. Au fost identificate economii în principal la cheltuieli de personal (-71 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-1 milion de lei), alte transferuri (-3 milioane lei), proiecte cu finanțare din FEN post-aderare 2014-2020 (-0,7 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-45 milioane lei), active nefinanciare (-98,2 milioane lei), active financiare (-24 milioane lei) și s-au asigurat fonduri la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post-aderare 2021-2027 (+100 milioane lei) și alte cheltuieli (+34 milioane lei);

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: -66,3 milioane lei. Au fost identificate economii la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-1,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-50 milioane lei) și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-15 milioane lei);

Ministerul Afacerilor Interne: -51,5 milioane lei. Au fost identificate economii la cheltuieli de personal (-5 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-20 milioane lei), la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (- 50 milioane lei) și s-au asigurat sume la titlul asistență socială (+20 milioane lei) pentru plata pensiilor militare de stat și la titlul alte cheltuieli (+3,5 milioane lei) pentru plata integrală a sentințelor definitive pronunțate de instanțele de judecată;

Curtea de Conturi: -43,8 milioane lei. Au fost identificate economii la cheltuieli de personal (-13 milioane lei), cheltuieli cu bunurile și serviciile (-2 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-26,8 milioane lei) și la active nefinanciare (-2 milioane lei);

Agenția Națională de Integritate: -21 milioane lei. Au fost identificate economii la cheltuieli de personal (-0,3 milioane lei), cheltuieli cu bunurile și serviciile (-0,7 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-20 milioane lei);

Secretariatul General al Guvernului: -15,2 milioane lei per sold. Au fost identificate economii la cheltuieli de personal (-4 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-5 milioane lei), alte transferuri (-0,4 milioane lei), alte cheltuieli (-0,8 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-52,8 milioane lei), și s-au asigurat sume la titlul subvenții (+47 milioane lei) pentru susținerea exportului, a mediului afacerist a tranzacțiilor internaționale și la titlul active nefinanciare (+0,8 milioane lei) pentru achiziționare echipamente IT.



Guvernul a adoptat vineri și ordonanța de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025, care prevede în principal:

Majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu 222,8 milioane lei, ca urmare a creșterii subvenției acordate de la bugetul de stat;

Diminuarea cheltuielilor de personal cu 1,145 milioane lei, a cheltuielilor cu dobânzi cu 25 milioane lei și a activelor nefinanciare cu 1 milion lei;

Majorarea cheltuielilor de asistență socială cu 250 milioane lei, pentru asigurarea plății integrale a drepturilor de pensie în luna decembrie a.c.

Bugetul asigurărilor pentru șomaj rectificat prevede:

Diminuarea veniturilor cu suma de 187,1 milioane lei, ca urmare a reducerii sumelor primite din partea UE și a altor donatori;

Diminuarea cheltuielilor cu 221,35 milioane lei, prin reducerea cheltuielilor de personal cu 1,15 milioane lei, a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 200 mii lei și a cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile: 220 milioane lei;

Majorarea excedentului bugetului asigurărilor pentru șomaj cu 34,2 milioane lei.

(sursa: Mediafax)