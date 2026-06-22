Guvernul Veștea, în fața testului final: A început ședința, miza este de 233 de voturi

Ședința a început cu intonarea Imnului Național al României.



Lucrările sunt conduse de președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 358 de parlamentari din totalul de 464.



Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Adrian Veștea, are la dispoziție 30 de minute pentru prezentarea programului de guvernare și a listei Guvernului, în timp ce grupurile parlamentare au în total 40 de minute pentru dezbateri.



Votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului va fi secret cu bile.



Pentru ca Guvernul să fie învestit este nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari.



Anterior, miniștrii propuși au fost audiați în comisiile de specialitate, unii au primit avize negative, cum este Alexandru Zaharia și Romeo Lungu.



În cazul adoptării, Hotărârea Parlamentului privind acordarea votului de încredere se înaintează de îndată șefului statului spre a proceda la numirea Guvernului.



Lista Guvernului este:



* Adrian Veștea - prim-ministru (PNL)



* Marian Neacșu - vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)



* Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)



* Diana Morar - vicepremier (independent)



* Luca Niculescu - ministru de Externe (independent)



* Alexandru Nazare - ministru de Finanțe (independent)



* Florin Zaharia - ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)



* Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)



* Monica Anisie - ministru al Educației și Cercetării (PNL)



* Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)



* Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Transformare Digitală (PNL)



* Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)



* Ionuț Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)



* Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naționale (PNL)



* Radu Marinescu - ministru al Justiției (PSD)



* Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)



* Cristian Pistol - ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)



* Florin Barbu - ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)



* Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)



* Alexandru Rogobete - ministru al Sănătății (PSD)



* Radu Oprea - ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului (PSD). AGERPRES