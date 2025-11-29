Haos pe aeroporturi! Wizz Air: Unele zboruri din weekend pot fi afectate

Aceasta poate afecta informații esențiale pentru sistemele de comandă ale aeronavelor.

Potrivit unor surse din industrie citate de Reuters, peste 6.000 de avioane – adică mai mult de jumătate din flota globală de A320 – ar fi vizate de actualizare. Compania a precizat că măsura este aplicată „fără întârziere”, dar recunoaște că poate genera dificultăți operaționale pentru companiile aeriene și pentru pasageri.

Wizz Air confirmă: Unele aeronave sunt afectate

Operatorul aerian Wizz Air a transmis că și o parte dintre aeronavele sale necesită actualizarea impusă de Airbus.

Compania a anunțat că a programat deja operațiunile de mentenanță pentru a respecta integral măsurile corective. Totuși, este posibil ca unele zboruri programate în acest weekend să fie afectate.

„Pasagerii care au rezervat direct prin site-ul sau aplicația companiei vor fi informați cu privire la eventualele modificări. Siguranța clienților, a echipajului și a aeronavelor rămâne prioritatea noastră absolută”, precizează reprezentanții companiei, care își cer scuze pentru eventualele neplăceri cauzate.

De ce sunt necesare actualizările

Informațiile preliminare arată că expunerea la radiație solară cu intensitate ridicată poate altera anumite date esențiale pentru sistemele de control ale aeronavei. Deși nu au fost raportate incidente grave, producătorul a decis să impună actualizarea software ca măsură preventivă, pentru a elimina orice risc.

Actualizarea vizează avioane din familia A320, cel mai folosit model al Airbus în aviația civilă. În contextul în care mii de aeronave au nevoie de intervenție, compania avertizează că unele întârzieri și perturbări ale programelor de zbor sunt posibile în perioada imediat următoare.