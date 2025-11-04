Replica viceprimarului Sectorului 1 la acuzațiile lui Armand: Afirmații politicianiste și panicarde

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Noi 2025   •   22:15
Viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, afirmă că problemele actuale de salubrizare provin din mandatul trecut, costând peste 234 milioane lei, și asigură că serviciile sunt menținute la parametri normali, facturile către operatorul Romprest fiind plătite la zi.

Viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, a reacționat la declarațiile fostului primar Clotilde Armand despre o presupusă criză iminentă a deșeurilor în sector, calificând afirmațiile drept „politicianiste și panicarde”.

„Salubrizarea provoacă din nou discuții politicianiste și panicarde, anunțând cu surle și trâmbițe iminența unei crize a deșeurilor în Sectorul 1. Iar acest discurs nu vine din întâmplare, ci din disperarea de a ascunde adevărata problemă”, afirmă viceprimarul Sectorului 1.

Hatmanu a subliniat că problemele actuale cu salubrizarea provin din mandatul trecut, iar gestionarea defectuoasă a acestora costă acum peste 234 milioane de lei. El a explicat că administrația actuală verifică constant fundamentele economice ale actelor administrative, reevaluând aplicarea parametrilor de ajustare a tarifelor de salubrizare, fără a reduce serviciile prestate.

„Nu facem economii tăind din pix operațiuni de salubrizare sau diminuând numărul de treceri săptămânale”, a precizat viceprimarul.

Recent, a fost modificată o hotărâre de consiliu prin înlocuirea indicelui de creștere a prețurilor pentru ramura apă-canal-salubrizare (1,18) cu indicele prețurilor de consum total (1,06), conform ordinelor ANRSC. El afirmă că sumele plătite în plus vor fi recuperate prin mecanisme legale, conform HCL nr. 304/31.10.2025.

Referitor la ridicarea deșeurilor, Hatmanu a asigurat că facturile curente către operatorul Romprest sunt plătite la zi, garantând continuitatea serviciului. Totodată, el a evidențiat datoriile lăsate de administrația precedentă: Sectorul 1 are de achitat 134 milioane lei restanțe, la care se adaugă dobânzi și penalități ce însumează alte aproximativ 200 milioane lei.

USR Sector 1 va sesiza Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Curtea de Conturi și DNA deoarece Primăria Sectorului 1 a plătit către Romprest, în perioada iulie-octombrie 2025, mai mulți bani decât a cerut operatorul de salubritate.

„Primarul George Tuță a plătit către Romprest mai mulți bani decât a cerut operatorul de salubritate! Asta nu mai e incompetență, e furt cu acte în regulă”, declară vicepreședintele USR Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: hatmanu armand acuzații salubrizare
