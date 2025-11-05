Horia Moculescu, internat în stare gravă la ATI la Institutul „Matei Balș”

Artistul, în vârstă de 88 de ani, este tratat în secția de Terapie Intensivă, iar starea sa de sănătate este descrisă ca fiind „foarte fragilă”.

Probleme de sănătate agravate în ultimii ani

Deși cunoscut pentru energia și umorul său, Horia Moculescu s-a confruntat în ultimii ani cu multiple afecțiuni, care i-au afectat mai multe organe vitale. Aparițiile sale publice recente au arătat vizibile semne de slăbiciune.

În vara acestui an, compozitorul a fost surprins într-un scaun cu rotile, deși el a explicat ulterior că era vorba despre un scaun de birou cu roți, nu unul medical:

„Da, urmez tratament de ani de zile. Nu sunt într-o formă bună, dar încerc să merg înainte”, declara Moculescu la acea vreme.

O carieră de legendă

Cu peste 400 de compoziții în palmares, Horia Moculescu a fost o figură marcantă a culturii muzicale românești, semnând piese rămase în istorie și având colaborări cu nume importante ale scenei muzicale.

A creat muzică pentru artiști ca Aura Urziceanu, Corina Chiriac, Margareta Pâslaru sau Mirabela Dauer și a fost implicat în jurizarea unor emisiuni TV de top, precum „Cerbul de Aur” sau „Dansez pentru tine”.

Numeroși artiști și iubitori ai muzicii și-au exprimat îngrijorarea și au transmis mesaje de susținere:

„Este un om care a dăruit enorm muzicii românești. Ne rugăm pentru sănătatea lui”, a transmis un apropiat.

Rămâne de văzut cum va evolua starea de sănătate a maestrului Moculescu, care, chiar și în ultimii ani, nu a renunțat la pasiunea sa pentru muzică și la legătura cu publicul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹