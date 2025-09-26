Ministrul Rogobete, despre cazul copiilor morți la Spitalul din Iași: Toți cei responsabili vor răspunde: Vor fi sancționați administrativ, fără excepție

„Sunt revoltat — profund revoltat — că, în pofida investițiilor majore făcute în spitale și în laboratoare moderne de microbiologie, ne blocăm încă în lucruri elementare: spălatul pe mâini, aplicarea protocoalelor, responsabilitatea de zi cu zi. Este inacceptabil. Toți cei responsabili vor răspunde: vor fi sancționați administrativ, fără excepție. Cine nu și-a făcut treaba — fie că este personal de la spital, de la DSP sau de la INSP — va pleca acasă”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un comunicat.

El a subliniat că raportările tardive nu vor fi tolerate: „Resemnarea în fața infecțiilor nosocomiale nu este o opțiune. Ascunderea, cosmetizarea sau întârzierea raportărilor — fie din teamă, fie din nepăsare, fie din speranța că „dispare de la sine” — nu sunt erori: sunt complicitate”.

Rogobete a mai spus că există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate.

„Protocoalele pentru limitarea infecțiilor nu sunt opționale. Ele trebuie respectate cu strictețe — de la medic, la asistentă, la infirmieră și până la tot personalul din sistem. Nu mai putem tolera mentalitatea „merge și așa”. NU, nu mai merge și așa! Cine consideră că regulile sunt opționale a greșit profund: nimeni nu trebuie acoperit. Lucrurile trebuie spuse pe nume”, a mai scris ministrul.

Rogobete a anunțat că se va deplasa personal la Iași pentru a asigura transparența anchetei.

„Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei — pentru dreptate, pentru a trimite un semnal în întregul sistem sanitar. Oameni buni - NU MAI ”MERGE ȘI ASA”! Echipa este totul. Dar responsabilitatea este individuală — și va fi aplicată”, a încheiat ministrul.

(sursa: Mediafax)