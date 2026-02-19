Cum identifică MApN potențialii furnizori pentru proiectele finanțate prin SAFE

Ministerul Apărării Naționale gestionează 21 de proiecte din cadrul SAFE, care totalizează 9,53 miliarde de euro, iar zece dintre ele sunt cu achiziții în comun cu alte state, iar 11 sunt cu achiziții individuale ale statului român, după cum a subliniat ministrul Apărării, Radu Miruță, în prima conferință care a detaliat componentele programului pentru România, condusă de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.

România a obținut a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană din cadrul Programului SAFE, de peste 16,6 miliarde euro, dar pentru a o atrage, trebuie să accelereze procedurile de selecție a companiilor pe care le va contracta pentru finalizarea proiectelor, cu termen-limită la sfârșitul anului 2030. Contractele trebuie semnate, conform calendarului, până la finalul lunii mai.

Potrivit cadrului general stabilit, finanțarea prin credite, cu o dobândă foarte mică, de 3%, va fi folosită, pe lângă segmentul de înzestrare modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate, și pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, respectiv capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret, 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională, 2,8 miliarde euro.

Oficialii MApN au transmis MEDIAFAX cele mai recente evoluții ale procedurilor în cazul programului SAFE, întrebările fiind trimise înainte de prima ieșire oficială a responsabililor pe acest segment, același set de întrebări fiind adresat și conducerii Cancelariei premierului.

Reporter: Care este tipul procedurii de achiziție?

MApN: Ministerul Apărării Naționale, prin autoritățile contractante, întreprinde demersurile necesare pentru deschiderea contractelor de achiziție publică din domeniile apărării și securității, în conformitate cu prevederile Instrumentului SAFE și ale OUG nr. 62/2025.

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală pentru Armamente, poate derula atât achiziții individuale, cât și achiziții în comun cu alte state, potrivit art. 7 din OUG nr. 62/2025.

Reporter: A fost demarată aceasta sau când va fi inițiată, dat fiind termenul scurt rămas pentru depunerea documentației?

MApN: OUG nr. 62/2025 stabilește cadrul procedural și instituțional pentru implementarea Instrumentului SAFE, inclusiv etapele de solicitare a informațiilor, analiză și aprobare.

Grupul de lucru interinstituțional analizează răspunsurile primite și întocmește documentele de analiză, care sunt avizate de prim-ministru și înaintate spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Inițierea procedurilor de achiziție are loc ulterior aprobării acestor documente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile fiecărui proiect.

Actul normativ nu stabilește un calendar concret pentru inițierea procedurilor, acesta fiind determinat în funcție de aprobarea etapelor prevăzute și de implementarea proiectelor aferente Instrumentului SAFE.

Reporter: Care este calendarul stabilit pentru derularea procedurii?

MApN: Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală pentru Armamente, va declanșa procedurile de achiziție publică, în conformitate cu prevederile OUG nr. 62/2025 și ale legislației aplicabile în materie, ulterior aprobării de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării a documentelor de analiză propuse de Grupul de lucru interinstituțional.

Dintre cele 21 de proiecte aferente SAFE, la momentul de față este deja semnat contractul pentru rachetele Mistral, iar Ministerul Apărării Naționale are pregătită documentația tehnică aferentă celorlalte programe din cadrul Instrumentului SAFE. Procedurile se desfășoară în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având în vedere termenul-limită de 31 mai.

Calendarul concret este stabilit în funcție de fiecare proiect și de parcurgerea etapelor prevăzute de actul normativ.

Reporter: Cum au fost/sunt identificați potențialii furnizori?

MApN: Potrivit art. 5 alin. (1) din OUG nr. 62/2025, Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, identifică potențialii furnizori pe baza documentelor de fundamentare și transmite acestora solicitări de informații, în vederea evaluării:

îndeplinirii cerințelor operaționale sau similare;

îndeplinirii cerințelor de cooperare, după caz;

termenelor de livrare;

estimării prețului achiziției.

Pe baza informațiilor obținute, Grupul de lucru interinstituțional analizează răspunsurile și întocmește documentele de analiză, care sunt avizate de prim-ministru și înaintate spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării. După aprobarea acestor documente, autoritățile contractante pot iniția procedurile de achiziție.

Reporter: Câți beneficiari sunt, dacă au fost identificați și care sunt criteriile de selecție în vederea atribuirii (și punctajul aferent)?

MApN: OUG nr. 62/2025 nu stabilește un număr fix de furnizori, acesta fiind determinat în funcție de fiecare proiect.

În cazul în care sunt identificați mai mulți furnizori care îndeplinesc cerințele, Grupul de lucru interinstituțional analizează răspunsurile primite și întocmește un clasament descrescător, pe baza următorilor factori de evaluare prevăzuți la art. 6 alin. (1):

termenele de livrare – pondere 40%;

prețul achiziției – pondere 60%.

Vom fi în măsură să comunicăm date despre operatorii economici selectați, după aprobarea finanțării de către Consiliu și finalizarea procedurilor interne, care vor fi supuse inclusiv aprobării CSAT.

Reporter: Există o defalcare a sumelor pe destinații de investiții?

MApN: România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde euro (a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE, după Polonia).

Din această sumă:

4,2 miliarde euro - finanțări alocate MTI pentru infrastructură duală (capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret)

12,4 miliarde euro sunt alocate structurilor din sistemul național de apărare, dintre care, aproximativ 9,6 miliarde euro sunt destinate programelor de înzestrare și infrastructurii asociate Armatei Române.

Proiectele aferente Ministerului Apărării Naționale vizează dezvoltarea capabilităților din domenii precum:

apărare aeriană și antirachetă;

capabilități navale;

sisteme de comandă și control;

mobilitate și logistică;

sisteme fără pilot și capabilități C-UAS;

muniții și sisteme de armament individual;

sisteme de simulare și infrastructură operațională.

Lista proiectelor MApN din SAFE

De amintit că în conferința de la sfârșitul lunii trecute, ministrul Radu Miruță a oferit și câteva exemple de achiziții în comun deja asumate și a făcut publică lista cu cele 21 de proiecte.

Un contract este semnat cu Franța pentru rachetele Mistral, în valoare de 652 de milioane de euro, o achiziție realizată împreună cu alte șase state. Tot din Franța vor fi achiziționate 12 elicoptere H225, precum și 12 sisteme radar, în cadrul unor programe comune.

De asemenea, România va cumpăra în cooperare cu Germania trei sisteme de apărare antiaeriană care vor completa sistemul Patriot și două sisteme de comandă pentru apărarea antiaeriană.

Transportoare blindate de personal 8x8 Piranha 5

139 produse

Valoare: 761.200 (mil. euro)

Platforme multifuncționale de transport și logistică pe roți

Minim 1.370 vehicule

Valoare: 471.505 (mil. euro)

Post integrat de comandă pentru apărare aeriană și antirachetă

2 sisteme

Valoare: 160.000 (mil. euro)

Vedetă de intervenție pentru scafandri

2 nave

Valoare: 57.000 (mil. euro)

Navă de patrulare maritimă (OPV)

2 nave

Valoare: 700.000 (mil. euro)

Elicoptere multi-misiune H225M

Minim 12 unități

Valoare: 852.000 (mil. euro)

Sisteme de rachete navale Naval Strike Missile (NSM)

7 sisteme

Valoare: 207.000 (mil. euro)

Arme și muniție individuală de infanterie standard NATO

Aproximativ 240.000 armamente individuale

Valoare: 439.860 (mil. euro)

Mașină de luptă pentru infanterie pe șenile (MLI)

198 vehicule

Valoare: 2.983.566 (mil. euro)

Sistem integrat de simulare reală de antrenament

1 sistem

Valoare: 94.500 (mil. euro)

Platformă software pentru sistemele C4ISR

70 instanțe

Valoare: 19.000 (mil. euro)

Sisteme portabile de apărare aeriană MANPAD

231 sisteme cu 934 rachete

Valoare: 625.560 (mil. euro)

Sisteme de apărare aeriană VSHORAD dislocabile (SKYNEX) cu C-UAS și C-RAM

7 sisteme

Valoare: 476.000 (mil. euro)

Sisteme de apărare aeriană VSHORAD mobile Skyranger 35 mm cu C-UAS și C-RAM

2 sisteme

Valoare: 330.000 (mil. euro)

Sisteme radar de descoperire cu bătaie medie

12 sisteme

Valoare: 258.000 (mil. euro)

Sisteme de rachete sol-aer cu rază medie SBAMD(L)

3 sisteme

Valoare: 450.000 (mil. euro)

Sisteme de lovire cu muniție loitering

70 sisteme

Valoare: 147.000 (mil. euro)

Sisteme navale de apărare antiaeriană VSHORAD Millennium cu C-UAS și C-RAM

2 sisteme

Valoare: 36.000 (mil. euro)

Sistem de drone pentru supraveghere și culegere de informații, mini-UAS clasa 1

56 sisteme, 22 deja contractate

Valoare: 45.770 (mil. euro)

Muniție de 35 mm prin NSPA pentru C-RAM Oerlikon și Skyranger

87.000 lovituri

Valoare: 23.150 (mil. euro)

Muniție de 35 mm C-RAM Oerlikon și Skyranger, inclusiv AHEAD

400.000 lovituri, Valoare: 393.275 (mil. euro)

(sursa: Mediafax)