Potrivit reprezentantului IGPR Georgian Drăgan, mesajele de amenințare au fost primite de școli și unități medicale duminică, dar și luni dimineața.

„Nu este o amenințare reală din datele obținute până la acest moment. Asta nu înseamnă că nu continuăm verificările, ci, din contră, continuăm aceste verificări pentru depisarea celui care a trimis acest mesaj de amenințare, pentru a fi luate măsurile legale în consecință”, a spus Georgian Drăgan la Digi24.

„Însă, mai fac un apel pe această cale, către toți părinții, profesorii, elevii, dar și cadrele medicale și pacienți, să nu-și facă griji, polițiștii și jandarmii sunt în continuare la datorie. Avem pe itinerarii de patrulare toate aceste unități, suntem în zonă pentru a preveni orice potențial pericol”, a adăugat el.

Reprezentantul IGPR susține că au fost trimise amenințări către zeci de adrese de emal, care vizează în principal școli din capitală și din Mureș, dar și unități medicale din Prahova, Cluj și Brașov.

(sursa: Mediafax)