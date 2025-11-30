IGSU distribuie apă potabilă și menajeră pentru mii de oameni din Prahova și Dâmbovița

Măsurile au fost aprobate prin Hotărârea CNSU nr. 32, adoptată pe 30 noiembrie 2025.

Primele transporturi de apă potabilă au plecat în teritoriu

Începând cu ora 22:00, peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată (în sticle de 2 litri) sunt distribuiți către localitățile afectate. În prima parte a zilei de mâine, vor ajunge încă 150.000 de litri, iar cantitățile vor fi suplimentate pe măsură ce situația o impune.

IGSU subliniază că aceste stocuri provin din rezervele de stat, fiind destinate exclusiv populației care nu mai are acces la apă potabilă.

Autospeciale dislocate pentru alimentarea unităților sanitare

Pentru sprijinirea instituțiilor medicale care întâmpină dificultăți, au fost trimise în teren autocisterne de mare capacitate, astfel:

Pentru restul populației, distribuirea apei potabile se va face din rezervele statului, cu suplimentări acolo unde autoritățile locale nu dispun de resurse logistice suficiente.

Distribuire de apă menajeră în Prahova

În urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, s-a decis ca ISU Prahova să asigure transportul și distribuirea apei menajere – neaptă pentru consum, folosind cele 4 autocisterne de 9.000 litri din dotare.

Primele distribuiri au avut loc în localitățile:

Câmpina, Telega, Băicoi, Bănești și Brebu.

Alte localități afectate au informat autoritățile că dispun momentan de surse alternative și nu au nevoie de apă menajeră.

Apa este oferită exclusiv pentru uz casnic (spălat, curățenie), iar recipientele folosite pentru preluarea și distribuirea ei sunt asigurate de autoritățile locale.

Mobilizare permanentă a DSU, MAI și IGSU

Instituțiile responsabile anunță că rămân în alertă și monitorizează în permanență evoluția situației. Sunt pregătite suplimentări ale resurselor și intervenții rapide dacă situația va escalada.

„Răspunsul va fi unul prompt, coordonat și neîntrerupt, până la restabilirea alimentării cu apă potabilă”, transmit reprezentanții IGSU.

