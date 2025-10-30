x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ilie Bolojan i-a urat bun venit Oanei Gheorghiu, noul vicepremier al României

Ilie Bolojan i-a urat bun venit Oanei Gheorghiu, noul vicepremier al României

de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   12:30
Ilie Bolojan i-a urat bun venit Oanei Gheorghiu, noul vicepremier al României
Sursa foto: Oana Gheorghiu

Premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit Oanei Gheorghiu, noul vicepremier al Guvernului, exprimându-și încrederea că experiența și dedicarea acesteia vor contribui la reformele din administrație.

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis, joi, la începutul ședinței de guvern, un mesaj de bun venit Oanei Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, care a depus jurământul de învestitură în funcția de viceprim-ministru al României.

„Vreau să îi spun un bun venit Oanei Gheorghiu și să-i mulțumesc pentru că a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală. Sper ca experiența pe care a acumulat-o în ultimii ani și încrederea pe care a dovedit-o – pentru că nimeni nu donează milioane de euro pentru un proiect în care nu crede – să se transfere și în plan guvernamental”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că Oana Gheorghiu va avea un rol important în coordonarea reformelor din administrația publică, în domenii precum digitalizarea, simplificarea și debirocratizarea. „Sper ca aportul dânsei să se vadă în rezultatele echipei noastre”, a adăugat șeful Guvernului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Oana Gheorghiu Ilie Bolojan
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri