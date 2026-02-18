Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale

Conform unui anunț venit de la Palatul Victoria „prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților.”

Decizia „confirmă corectitudinea demersului Guvernului României”, mai scrie în anunț.

Totodată, premierul anunță că va încerca să recupereze banii din jalonul PNRR.

„Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate. Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme”, a precizat Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)