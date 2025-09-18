Bolojan: Reducerea burselor și a posturilor din educație aduce economii de 4-5 miliarde lei pe an

Ilie Bolojan a explicat că, în 2024, aproximativ 62% dintre elevii din România primeau burse, deși numărul total al elevilor scăzuse la puțin peste 2,2 milioane.

„Am ajuns ca 1,4 milioane de elevi să primească burse, iar valoarea totală a ajuns la aproape 1 miliard de euro, 4,7 miliarde de lei”, a spus premierul.

El a precizat că doar în 2021 volumul burselor era sub 200 de milioane de lei, adică aproximativ 40 de milioane de euro, iar în 2015 doar 4% dintre elevi primeau sprijin financiar.

„Nu poți să crești în trei ani de zile de 25 de ori suma de burse, nici să le acorzi pe perioada de vară, pentru că nu se întâmplă nicăieri”, a adăugat Bolojan.

Premierul a mai menționat și alte măsuri de reducere a cheltuielilor: eliminarea a aproximativ 15.000 de posturi plătite cu ora și reducerea degrevărilor, astfel încât directorii și inspectorii școlari vor preda mai multe ore.

„Nu mai putem susține aceste costuri atâta timp cât nu avem acești bani. Dobânzile plătite pentru împrumuturi reprezintă într-un an valoarea unei autostrăzi spre Moldova”, a subliniat Bolojan.

(sursa: Mediafax)